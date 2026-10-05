何欣純揭轉運站只做半套　批盧秀燕剪綵作秀

台中市長參選人何欣純批評盧秀燕市政建設缺失。（中評社 方敬為攝） 何欣純率媒體進入水湳轉運站拍攝缺失，一度遭營運業者阻擋。（中評社 方敬為攝） 水湳轉運中心的旅客資訊中心仍未啟用。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月5日電（記者 方敬為）民進黨台中市長參選人何欣純今天到“水湳轉運中心”召開記者會，揭露轉運站今年8月開幕，但迄今路線不完備，無交通轉運功能，甚至售票處、資訊中心也未啟用，痛批盧秀燕市府作秀剪綵。何隨後率媒體入內拍攝，一度遭業者阻擋，引發同行綠營議員不滿，質疑市府心虛。何欣純強調，她已有改善措施，只要當選市長，能立即解決轉運站缺失。



台中市府交通局表示，目前水湳轉運中心是一期啟用，各國道客運現有的服務據點均租約尚未到期，未來規劃引進26條國道客運進駐，市府建設就是把已完成的部分先開放給民眾使用，先引進10條公車路線及停車場。



何欣純5日到“水湳轉運中心”召開“新台中，交給我”行動記者會，蒐集市民對轉運站營運迄今的種種意見，提出解方，爭取民眾支持。包括民進黨籍市議員林德宇、陳淑華、議員參選人曾咨耀等人陪同。



何欣純表示，水湳轉運中心今年8月由中國國民黨籍台中市長盧秀燕剪綵開幕，結果營運迄今，使用率低，整座轉運中心淪為蚊子館，根據蒐集市民使用意見，我們盤點出幾項缺失，包括國道客運的服務不完整、市區的公車接駁不足、現場票務服務不便、聯外交通動線不順，造成目前沒有人要來。



何欣純指出，轉運站內目前只有9條客運路線進駐，這9條裡面，使用率最高的有2條，一條是去新竹，一條是去桃園機場，但在水湳的轉運中心卻只能下客，不能乘車，整個客運服務非常的不完整，只有做半套。

