藍綠白合了　徐佳青秀“僑委會”雙十紀念LV包

徐佳青親自介紹今年雙十慶典禮包。（中評社 鄭羿菲攝） 徐佳青拿出雙十慶典禮包的紀念品一一介紹。（中評社 鄭羿菲攝） 左二起來自澳洲墨爾本的僑胞廖貴興、僑委會委員長徐佳青。（中評社 鄭羿菲攝） 現場僑胞報到人潮。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月5日電（記者 鄭羿菲）雙十慶典即將到來，“僑委會”5日上午開始受理返台僑胞報到，逾百名返台僑胞到場等候登記。“僑委會委員長”徐佳青也親自介紹今年雙十慶典禮包，有著藍綠白三色的“三合一團結包”，她笑說，這是“僑委會”的“LV包”，象徵藍綠白是目前在“國會”代表人民的聲音，期許政黨競爭可以持續發展，但國家的守護與安全不容打折。



徐佳青拿出團結包裡的紀念品一一介紹，包括台灣製造的方巾、小泡芙與可可飲的食品禮盒、白底綠字的TAIWAN帽子。



“僑務委員會”5日上午舉辦“2026年十月慶典僑胞回國報到”記者會，“僑委會委員長”徐佳青、副委員長李妍慧、賴麗瑩、主秘榮幼娥，及逾百名返台僑胞出席該活動，等候報到的僑胞幾乎擠滿了中央聯合辦公大樓南棟1樓大廳，各個坐在位子上等候叫號、參與活動。



今年首位報到的僑胞是來自澳洲墨爾本的廖貴興，這也是廖連續3年拔得頭籌。徐佳青笑說，廖每年提早1小時來排隊等候報到，精神非常值得敬佩。徐也致贈廖紀念證、紀念品。



對於海外慶祝活動，徐佳青表示，今年海外舉辦慶典活動已高達281場，但在幾個地區租借場地在最後一刻被阻擋，只好另覓其他場地，很明顯是遇到中共伸手干預的狀況。所幸友台力量越來越多，最終還是化險為夷、順利舉辦。海外各種形式的慶典都有，從傳統夜市、結合電音三太子的音樂Party，乃至於傳統升旗活動，我們看到在世界各個角落都不斷綻放。