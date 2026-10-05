凌濤：洋流把勢造起來　也催出藍營熱情

國民黨桃園市議員凌濤。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月5日電（記者 張嘉文）民進黨台北市長參選人沈伯洋4日舉行競選總部成立大會，主辦單位宣稱有12萬人參與，“洋流”聲勢受到關注。屬於中國國民黨前主席朱立倫子弟兵、桃園市議員凌濤向中評社表示，對於所謂的洋流帶來的人潮是否真這麼多，他有所質疑，且看得出運用了一些造勢技巧來塑造，但綠營確實成功把選舉的熱鬧度和“勢”造起來，藍營對此必須嚴陣以待。



凌濤認為，但這對藍營來說也未必是壞事，反而能催出藍營支持者的危機感和熱情，鼓動大家出門去投票。



沈伯洋4日下午在台北市北平東路舉行競選總部成立大會，大批支持者湧入會場周邊，主辦單位宣布人潮達12萬人。



凌濤對此向中評社表示，如果國民黨也把大型造勢選在類似的場地，以近期藍營幾場大型活動的人流來看，恐怕早就塞滿周邊道路，譬如4日國民黨李四川在新北的大造勢，雖然場地非常大，但支持者也塞滿了現場，畫面就更加震撼。



凌濤說，國民黨過去辦造勢活動，較習慣選擇能容納大量支持者的場地，如果單純要追求人潮湧動、塞滿街道的視覺效果，場地選擇不同，呈現出來的畫面當然也完全不同。



但對於“洋流”近期快速升溫，凌濤說，藍營面對接下來的台北市長選戰“要嚴陣以待”，沈伯洋陣營確實已經把選舉熱鬧度及想要的“勢”造起來。



凌濤認為，沈伯洋在民進黨中央及支持者全力拉抬下，近期聲量快速升高，選戰氣氛也跟著升溫。對國民黨而言，除了檢驗沈伯洋過去的發言及政策主張，也必須正視綠營在造勢、聲量及選戰氣勢上的操作，不能因為台北市長蔣萬安目前的市政表現及基本盤，就對選情掉以輕心。



凌濤觀察，近期台北市的藍營“立委”、市議員已逐漸形成攻防節奏，陸續針對沈伯洋過去的政策主張提出質疑，包括近期引發討論的毒品政策相關言論，都會一項一項接受檢驗。台北市長選舉最後仍要回到具體政策及市政治理，對於有爭議的政策內容，就應攤開來讓選民檢視。



至於“洋流”升溫是否反而有助藍營選情？凌濤表示，讓藍營支持者提高警覺“也是好事”。選戰熱度上升後，支持者會開始意識到這場選舉不能輕忽，進而提高參與意願，“催出那個危機感跟熱情”，這對藍營接下來全力迎戰，也會形成另一股動能。