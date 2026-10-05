徐巧芯批沈伯洋偷換概念　綠執政毒駕暴增

藍委羅智強及徐巧芯等人一起舉行反毒金剛車上路記者會，眾人舉著手板，並高喊“台灣反毒流、守護下一代”。（中評社 邱筠媜攝） 反毒金剛車。（中評社 邱筠媜攝） 藍委羅智強(中)組織“反毒金剛”決戰“毒流艦隊”，5日上午舉行反毒金剛車上路記者會。（中評社 邱筠媜攝） 中評社台北10月5日電（記者 邱筠媜）民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年曾發布文章，稱要在“社區中心提供毒品與乾淨針頭”的言論被翻出，引發熱議。中國國民黨“立委”羅智強與多位藍委及議員今於“立法院”舉行記者會，國民黨“立委”徐巧芯指出，沈伯洋主張在社區中心提供毒品給吸毒者，與在醫療院所進行美沙冬療法，完全是兩回事，沈伯洋是在偷換概念。



她強調，民進黨執政這幾年來，毒駕從幾十件到現在上千件，新興毒品危害嚴重，沈伯洋若持續傳遞“吸毒除罪化”、“毒品只是藥品”等觀念，將帶給社會錯誤訊息。



國民黨“立委”羅智強組織“反毒金剛”決戰“毒流艦隊”，5日上午在“立法院”與國民黨“立委”許宇甄、賴士葆、徐巧芯、李彥秀、葉元之，台北市議員楊植斗、詹為元、林杏兒、柳采葳 ，桃園市議員凌濤、新北市板橋區議員參選人鄧凱勛及前國民黨發言人楊智伃等人，一起舉行反毒金剛車上路記者會，眾人舉著手板，並高喊“台灣反毒流、守護下一代”。



羅智強表示，沈伯洋2014年發表該篇文章時，美沙冬替代療法在台灣早已實施將近十年。他當時痛批政府的反毒政策，但現行政策中本來就包含美沙冬療法，顯見他的文章重點根本不是美沙冬，而是主張“吸毒除罪化”。由於意識到短期內難以實現除罪化，才退而求其次，主張在社區中心提供毒品給吸毒者，這與在醫療院所進行的美沙冬替代戒毒完全是兩回事。



羅智強說，沈伯洋不應偷換概念，沒有人反對美沙冬療法，若沈伯洋坦承那是十多年前的論文觀點、如今立場已變，社會並非不能接受，但沈伯洋至今仍堅稱當年的主張沒有錯，這讓人不禁擔心，未來家家戶戶附近的社區中心是否會向孩子、民眾提供毒品？



徐巧芯指出，沈伯洋提倡“吸毒除罪化”的文章發表於2014年，沈伯洋在文中批判政府做的不夠多、不夠快，未能朝除罪化邁進，因此退而求其次，主張效法歐美國家建立社區中心，在場內提供或協助施打毒品。這與以戒毒為目標的美沙冬療法截然不同，拿美沙冬來遮掩完全是在偷換概念。

