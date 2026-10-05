綠營挺高雄旗山蕉　再打柯志恩吃屏東香蕉　

民進黨籍高雄市議員林智鴻、鄭孟洳以及議員參選人張以理、張耀中、林慧欣5日在綠委邱議瑩的陪同下召開“我是高雄人，我挺旗山蕉！”記者會。（圖：林智鴻提供） 民進黨籍高雄市議員黃文益5日趁總質詢贈送一根甘蔗給民進黨籍高雄市長陳其邁祝福節節高升。（圖：黃文益提供） 中評社高雄10月5日電（記者 蔣繼平）九合一選舉“北高連線”話題多，民進黨湧言會5日發動一波攻勢，串聯綠委邱議瑩與湧言會高雄市議員與新人們，同時用“甘蔗”與“香蕉”的政治時事梗，來追打國民黨的台北市長蔣萬安與高雄市長參選人柯志恩的負面新聞，持續發動議題搶版面。



湧言會是（又稱海派）是民進黨內派系之一，在高雄政治版圖中，與新潮流菊系勢均力敵，在議會形成兩大競合團體。黨內市長初選時，湧言會主要支持對象為友好的邱議瑩。距11月底投票只剩不到兩個月，邱議瑩輔選議員參選人力道也逐漸加強。



民進黨籍高雄市議員林智鴻、鄭孟洳以及議員參選人張以理、張耀中、林慧欣5日在綠委邱議瑩的陪同下召開“我是高雄人，我挺旗山蕉！”記者會，將善心人士購買的一千斤的旗山蕉轉贈鳳山實物銀行，並由營運單位高雄市社福慈善總會收下。



由於國民黨高雄市長參選人柯志恩日前跑旗山行程時，被拍到幕僚準備送香蕉上車時隨口說了一句“回去吃屏東香蕉”，隨後遭到綠營大作文章批評為失言。柯競辦則澄清下個行程剛好要回屏東，意思是等回去再吃就好。但綠營持續追打，顯然不放過。



另外，民進黨籍高雄市議員黃文益5日趁總質詢贈送一根甘蔗給民進黨籍高雄市長陳其邁祝福節節高升，並強調“要記得帶回去市政府，別留在這裡！”代表是在諷刺國民黨籍台北市長蔣萬安日前跑宮廟行程時，把廟方致贈的甘蔗遺留在路邊而引發的政治風波。