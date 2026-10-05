北台8縣市首長會議　盼共推消費幣拚經濟

北台區域發展推動委員會首長會議5日在苗栗縣召開。（中評社 盧誠輝攝） 苗栗縣長鍾東錦致詞。（中評社 盧誠輝攝） 北台區域發展推動委員會首長會議5日在苗栗縣召開。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗10月5日電（記者 盧誠輝）北台8縣市首長會議5日在苗栗縣召開，中國國民黨籍苗栗縣長鍾東錦今年力推的“苗栗幣”在會中獲得廣大迴響，希望能讓北台8縣市共推消費幣，刺激消費拚經濟，促進地方發展。



“北台區域發展推動委員會”首長會議5日在苗栗縣舉辦，包括鍾東錦、宜蘭縣代理縣長林茂盛、基隆市副市長邱佩琳、台北市副市長張溫德、新北市副市長劉和然、桃園市秘書長溫代欣、新竹縣秘書長李安妤、新竹市副市長林琨瀚等人都到場出席。



鍾東錦表示，北台區域合作自2004年啟動，至今已走過23年。今年苗栗擔任主政縣市，以“智慧新生活、北台新發展”為年度主軸，感謝北台8縣市透過平台分享治理經驗、整合區域資源，也針對單一縣市難以處理或涉及中央權責的議題，共同反映地方需求，讓區域合作逐步轉化為具體政策成果。



鍾東錦指出，北台平台不是“為了開會而開會”，而是希望真正解決問題、分享資源，讓合作成果回到民眾生活。因此，本次會議特別安排“苗栗幣”體驗，讓與會人員實際感受苗栗如何運用數位工具，結合政策參與、地方消費及城市行銷；也透過現場操作，提供各縣市數位治理經驗交流及政策參考，呼應今年“智慧新生活、北台新發展”的年度主軸。



鍾東錦強調，2027台灣燈會將在苗栗舉辦，但他希望不只是苗栗自己的活動，而是讓北台8縣市不同的文化特色、藝術能量及觀光資源，都能在這個舞台上被看見。他誠摯邀請北台各縣市首長及各地民眾，明年搭高鐵再訪苗栗，一起賞燈、看表演，也走進苗栗的山城、海線及客庄，感受苗栗多元文化與地方魅力，並藉由燈會帶動更多跨縣市觀光交流與合作。