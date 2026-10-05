藍委嘆另類選舉奇觀　無法接受毒品除罪化

藍委羅智強等人組織“反毒金剛”決戰“毒流艦隊”，5日上午舉行記者會，眾人舉著手板，並高喊“台灣反毒流、守護下一代”。（中評社 邱筠媜攝） 藍委李彥秀（中）等人組織“反毒金剛”決戰“毒流艦隊”，5日上午舉行記者會，眾人舉著手板，並高喊“台灣反毒流、守護下一代”。（中評社 邱筠媜攝） 藍委羅智強（中）等人組織“反毒金剛”決戰“毒流艦隊”。（中評社 邱筠媜攝） 反毒金剛車。（中評社 邱筠媜攝） 中評社台北10月5日電（記者 邱筠媜）民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年針對毒品與毒癮者的發文，中國國民黨籍台北市長蔣萬安3日於臉書發文強調反毒沒有模糊空間已突破56萬則留言。中國國民黨“立委”羅智強與多位藍委及議員今於“立法院”舉行記者會，國民黨“立委”李彥秀表示，這是另類的世界文化選舉奇觀，背後充斥太多的政治集體動員跟程式的集體操作，但這超過55萬筆的留言，不代表台北市民、台灣人的心聲，台灣人反毒、反對毒品進入校園跟社區就是最大共識。



賴士葆說，過去美沙冬的治療已經有一段時間，成效非常好，那時是針對海洛因，現在則是安非他命、其他新興毒品。例如，喪屍煙彈所引起的毒駕事件越來越嚴重，可是政府似乎沒有拿出辦法，沈伯洋是執政黨的“立委”，他應該更加憂慮，而不是讓外面看到他一步步的往毒品除罪化的方向在移動，這個他們不能接受。



民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年曾發布文章稱要在“社區中心提供毒品與乾淨針頭”的言論被翻出，引發熱議。台北市長蔣萬安3日晚間在臉書發文強調，“反毒沒有模糊空間，禁止毒品進入校園社區，是必須堅守的紅線”，貼文曝光後迅速引爆網路論戰，留言數一路飆升，截至5日上午已突破56萬則。



國民黨“立委”羅智強組織“反毒金剛”決戰“毒流艦隊”，5日上午在“立法院”舉行反毒金剛車上路記者會，國民黨“立委”許宇甄、賴士葆、徐巧芯、李彥秀、葉元之，台北市議員楊植斗、詹為元、林杏兒、柳采葳 ，桃園市議員凌濤、新北市板橋區議員參選人鄧凱勛及前國民黨發言人楊智伃等人出席。眾人舉著手板，並高喊“台灣反毒流、守護下一代”。



李彥秀指出，毒品零容忍，反對毒品進入社區跟校園，就是台灣人跟台北市民的共識。這幾天看到台北市蔣萬安市長的臉書被灌爆55萬筆以上留言，這是另類的世界文化選舉奇觀，背後充斥太多的政治集體動員跟程式的集體操作。



李彥秀強調，但這超過55萬筆的留言，並不代表台北市民的心聲，也不代表台灣人的心聲。我相信台灣人反毒、反對毒品進入校園跟社區，就是最大的共識。沈伯洋既然要選台北市市長，這些就勢必要說清楚、講明白。政策可以好好辯論，但他們堅決反對特定陣營、特定政黨在背後模糊重要政策的焦點。



李彥秀說，這些政策焦點台北市民是要搞清楚，一位市長到底對於毒品的態度到底是什麼？請沈伯洋不要躲在所有鍵盤人跟政治動員後面轉移焦點。



賴士葆則表示，“毒品零容忍”是不管藍軍執政或者綠營執政，政府高舉的目標，但沈伯洋主張要在社區中心提供毒品與乾淨針頭，這不就完全破功了嗎？第二，沈伯洋主張清潔乾淨的針劑來幫助戒毒，但不要忘了，那時候乾淨針劑是為了防止愛滋病，所以這也是偷換概念，完全錯誤的移植。



