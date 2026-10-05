張嘉郡推詔安客家文化等政見　再造崙背風華

雲林縣長參選人張嘉郡（前左三）發布政見。（中評社 李京昇攝） 中評社雲林10月5日電（記者 李京昇）中國國民黨雲林縣長參選人張嘉郡5日提出“再造崙背風華”六大行動，從親子、運動、AI教育、文化、農遊及交通提出規劃。張嘉郡強調，政治如果只剩口水，都沒留下建設太可惜。她若順利當選，會把政見化為實際建設，一項一項完成，讓崙背有新的發展機會。



張嘉郡表示，崙背擁有詔安客家文化、農業及酪農等地方特色，希望把既有條件轉化為生活、教育與產業發展的力量。她提出的6項行動，包括“親子崙背”打造親子館及全齡共融公園；“活力崙背”重新打造鄉立游泳池，結合學校、社區推動運動；“智慧崙背”推動AI科技學習示範學校，並結合無人機、智慧農業。



張嘉郡今天舉行雲林縣崙背鄉政見發表會，包括國民黨雲林縣議員李明哲、廖偉晴、無黨籍崙背鄉長參選人蔡旺源、崙背鄉民代表會主席蔡誌山、副主席林金玲、崙背鄉農會總幹事李麗華、縣議員參選人鍾任明、崙背老人會理事長簡清松及社區人士到場。



張嘉郡說，“政治如果都是口水，我們到底能為子孫留下什麼？”她也可以跟對手互相批評謾罵，但她認為與其把時間花在政治口水，不如把要做的事情拿出來，4年一項一項完成，讓鄉親看得到成果，也讓崙背成為讓在地人有榮譽感、返鄉子弟願意留下的地方。



詔安客家人指出生或祖籍來自福建省漳州府詔安縣客家族群者，是台灣目前急速減少的族群。在台灣，於雲林縣的二崙鄉、崙背鄉、西螺鎮為最主要分布地點。



在“文化崙背”方面，設置新住民語言課程研發中心，延伸詔安客語及多元語言教育；“農遊崙背”籌設休閒農業區，整合酪農、農村及食農體驗；“暢行崙背”則推動濁水溪堤岸南側道路及雲9線、雲15線、縣道154線、154甲線等道路改善。



張嘉郡表示，希望與地方共同追求一個夢想，今天地方重要的各界代表都到場，村長、代表及社區人士最了解地方需求，未來會持續聽取意見，將道路、水溝及基礎建設等需求逐項推動。



蔡旺源說，未來施政不分老少、不分黨派，支持張嘉郡提出的政見，共同建設崙背，讓外漂子弟有機會返鄉生活打拚。蔡誌山表示，張嘉郡擔任“立委”期間重視崙背建設，包括大有、豐榮、崙背國小通學步道，以及縣道156線、雲9線改善等，相信她當選後能持續推動。簡清松也力挺表示，“起厝起一半，千萬不能換師傅。”

