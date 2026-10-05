韓國瑜牽手略過盧秀燕　鄭照新：我的錯　

韓國瑜替江啟臣造勢，盧秀燕因為喝水來不急加入牽手行列。（中評社 資料照） 台中市副市長鄭照新受訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月5日電（記者 方敬為）中國國民黨台中市長參選人江啟臣4日競選總部成立造勢，“立法院長”韓國瑜、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜合體站台，聲勢浩大，卻在助講環節發生插曲。當韓國瑜高喊“江啟臣凍蒜”時，一旁盧秀燕正巧轉身喝水，來不及加入牽手行列，被略過站到第二排，趣味畫面成為話題。台中市副市長鄭照新今天表示，當時是他遞水，“千錯萬錯都是我的錯”。



江啟臣競選總部成立大會，黨內大咖齊聚助陣，韓國瑜、盧秀燕、侯友宜“禿子、漢子、燕子”睽違多時同台力挺江啟臣，成功炒熱現場氣氛。



不過在造勢直播過程中，被鏡頭捕捉到一段尷尬場面，就在韓國瑜登場拿起麥克風高喊“江啟臣凍蒜”時，站在他身旁的盧秀燕正巧轉身喝水，一時來不及加入牽手行列，韓國瑜轉頭本來要拉盧秀燕，看到對方正在喝水，只好一個箭步往前拉起江啟臣的手，江啟臣左右分別牽起侯友宜、韓國瑜的手齊喊“凍蒜”，盧秀燕則退居第二排，趣味畫面引起網友討論。



盧秀燕5日赴台中市議會備詢，針對造勢現場的插曲，安排副市長鄭照新代回應媒體，他表示，這純粹是花絮、趣聞，大家可以看到盧市長非常貼心，沒拉到手後還自動往後退一步，讓“凍蒜”的程序順利進行。



鄭照新說，是他遞水給盧秀燕喝，所以導致市長來不急加入牽手喊凍蒜的行列，自嘲“千錯萬錯都是我的錯！”不過引起大家討論，也算是另類宣傳。他提到，後面的橋段還安排4人“團抱”，可以看出盧秀燕、韓國瑜、侯友宜、江啟臣之間默契十足，“有需要的時候都會彼此補位”，默契100分。