日商艾杰旭雲林五百員工罷工　幹部推擠受傷

艾杰旭500位員工展開罷工。（中評社 李京昇攝） 中評社雲林10月5日電（記者 李京昇）日資AGC集團艾杰旭顯示玻璃公司勞資協商未有共識，艾杰旭500名員工5日分別在艾杰旭雲林縣斗六一、二廠門口展開罷工，要求比照日本母公司每年5至6%的調薪幅度，建立全面調薪制度。中國國民黨雲林縣長參選人、藍委張嘉郡、民進黨雲林縣長參選人、綠委劉建國也都先前後到場聲援。



艾杰旭顯示玻璃公司（原名旭硝子）隸屬日本百年AGC集團，是全球知名顯示器玻璃基板製造商，2000年在台灣設立據點，總部與廠房位於雲林斗六，並在台南設有據點，主要生產液晶面板等各類顯示器用玻璃基板，供應友達、群創等世界各大面板廠，是台灣光電產業重要供應鏈之一。



艾杰旭工會控訴資方設廠以來，沒有普遍調薪制度，導致薪水沒有相應提升，今年與資方6月達成調解後，公司宣稱將提方案，後來卻全盤否認，工會日前已通過罷工投票，工會理事長沈全成則於9月29日率先展開80小時絕食抗議，要求公司提出全面調薪方案，並在今天上午8點起發動罷工。



艾杰旭顯示玻璃企業工會理事長沈全成與多名工會幹部，今天在雲林斗六廠區門口舉行誓師記者會，沈全成表示，艾杰旭日本總公司自2022年至2030年，每年都有約5至6%的調薪政策，艾杰旭在中國大陸、韓國等國家廠商員工也陸續調薪，但台灣員工卻未比照辦理，讓人質疑公司是在欺負身性良善的台灣人，工會也認為應建立與母公司一致的調薪制度。



現場罷工人員們手持“我不要只有最低工資”、“台日不友好 調薪兩樣情”、“拒絕低薪、全面調薪”、“挪移未來津貼，無恥沒有極限”等手牌，並高喊口號“艾杰旭罷工，一定成功”。沈全成指出，位於台灣的公司25年來沒有普遍調薪制度，工會過去7年多次提出調薪訴求，這次要求採“每年全面調薪＋考核調薪”雙軌制度，以日本員工每年5至6%的調薪幅度作為基準。



他說，目前部分公司將獎金納入底薪計算，讓薪資看似達到基本門檻，實際上卻未真正增加員工所得，明年台灣基本工資將調升至新台幣3萬900元，若企業以獎金計入底薪，恐影響實際調薪，工會提出2項主要訴求，包括公司立即研議每年全面調升底薪方案，以及為促進勞資和諧，訂定工會會員獨享福利措施。

