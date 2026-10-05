陳昭姿批沈伯洋不專業　毒品不可能等於藥品

民眾黨委員陳昭姿。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月5日電（記者 鄭羿菲）民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年曾發布文章稱要在“社區中心提供毒品與乾淨針頭”的言論被翻出，引發熱議。具藥師背景的台灣民眾黨籍“立委”陳昭姿5日批評，沈過去的說法非常不專業、粗糙、簡化，藥品不可能與毒品劃上等號，美沙冬在臨床是有用的藥品，台灣不可能提供毒品給任何成癮者。



沈伯洋2014年曾發布文章稱要在“社區中心提供毒品與乾淨針頭”的言論被翻出，引發熱議。台北市長蔣萬安3日晚間在臉書發文強調，“反毒沒有模糊空間，禁止毒品進入校園社區，是必須堅守的紅線”，貼文曝光後引爆網路論戰。



陳昭姿是台灣大學藥學系畢業，曾任台大醫學院附設醫院藥師、和信治癌中心醫院藥劑科主任。



台灣民眾黨“立法院”黨團5日下午召開“想環遊世界嗎？媽媽帶你去”記者會，民眾黨團副總召陳昭姿、幹事長洪毓祥出席。



陳昭姿表示，沈伯洋那篇文章中講的一句話“毒品與藥品畫上等號”，這是完全錯誤、非常不專業、粗糙、簡化的說法，藥品跟毒品是劃不上等號的，藥品有藥品許可證，且要經過嚴謹的臨床測試，只要安全療效遠大於帶來的副作用，才有機會成為藥品，毒品與藥品之間不可能畫上等號。



陳昭姿說，沈伯洋說提供毒品，這件事就是誤解更大，台灣在20多年前就已有經過政府認定的毒癮防治機構，凡是有毒癮者願意戒癮，基本上可以去醫療機構執行戒癮治療，用的就是美沙冬，因為美沙冬藥效長、可口服、欣快感較低，這本來就是治療用途，並非提供毒品，美沙冬在臨床是有用的藥品。



陳昭姿批評，沈伯洋所談的什麼提供毒品，台灣怎麼可能提供毒品給成癮者？



陳昭姿指出，沈伯洋所提到發放針具，事實上2005年陳水扁執政時就開始有相關規劃，2007年開始執行，當時的社會背景是有藥癮的民眾會共用針頭，造成病毒感染，包括B肝、C肝、愛滋病。