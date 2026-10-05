熊本知事木村敬感謝台中賑災　邀盧秀燕訪日

日本熊本縣知事木村敬致贈“感謝”草蓆予台中市長盧秀燕。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月5日電（記者 方敬為）日本熊本縣知事木村敬一行今天拜會中國國民黨籍台中市長盧秀燕，特別感謝台中市政府在今年7月28日發生熊本震災後，捐10萬美元災後重建，木村敬送上繡有“感謝”的草蓆，並提及，台中－熊本直飛航線，將增加為每日班次，歡迎盧秀燕來訪交流。盧秀燕強調，台中、熊本情誼深厚，朋友有難，應當伸援，期待未來雙方能有更全方位的合作。



熊本縣知事木村敬與熊本縣議會議長内野幸喜5日連袂到台中市議會拜會盧秀燕與議長張清照等人。熊本縣府會特別向台中市政府與市議會致意，感謝台中市在今年7月28日熊本震災當中，慷慨解囊，協助熊本縣度過難關。



盧秀燕歡迎木村敬一行再次到訪台中，她回憶，今年7月28日發地震當天上午，木村敬正好來台中交流，這是對方首度拜訪台中市政府，未料當天下午熊本就發生地震，我們當時非常的掛念熊本的朋友，也立即了解當時的狀況。第一時間，台中市政府的救難單位即待命，且隨時可以出發，只要熊本縣政府有需要，台中隨時可以參與救援工作。



盧秀燕強調，她一直相信真正的朋友，不只是在順利的時候彼此分享喜悅，更重要的是，在彼此有困難時，第一時間也要伸出援手。所以第二天台中市政府就宣布捐贈10萬美元，希望協助熊本縣災後重建。這筆捐款代表的不只是一份援助，更是台中市民、議會與市府以實際行動表達對熊本縣的關心與祝福。



盧秀燕提到，台中與熊本的情誼早已記錄在一次又一次真誠的交流當中，例如，台中市大甲區、大安區、清水區，分別與熊本縣的益城町、水俣市、御船町締結姊妹區域，因此朋友有難，台中市當然義不容辭幫忙。



盧秀燕說，她非常高興，接下來台中、熊本彼此的交流將更加密切與熱絡，從本月底，台中往返熊本直航班機，將改為天天有班次，這對兩地的交流而言相當便利，所以也歡迎木村敬知事多來台中，並期盼未來台中、熊本能在產業、經濟、觀光、文化等多元面向，深化交流與合作。