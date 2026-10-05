方恩格批台官方雙十影片要惹怒特朗普嗎？

台官方2日發布雙十慶典影片“國家的相簿”，方恩格說，不敢寫“Republic of China”，只縮寫ROC，不是很奇怪嗎？（照片：方恩格臉書） 中評社台北10月5日電／台“外交部”2日發布雙十慶典影片“國家的相簿”，首度以AI結合歷史畫面與真人訪談來呈現；且今年適逢“總統”直選30周年，影片以退伍軍人視角回望台灣民主化歷程、近年台灣立足國際舞台的身影，以及由苦難與榮譽交織的記憶所塑造的最獨特“Team Taiwan”精神。美籍政治評論員方恩格（Ross Feingold）5日在臉書發文批評，全片荒腔走板，“中華民國”的雙十慶典不敢寫“Republic of China”，只寫Happy Birthday，Taiwan（ROC），首先，不是Taiwan的birthday，只縮寫ROC不是很奇怪嗎？



方恩格表示，影片1971年開始，不提辛亥革命或爲什麽10月10日是“中華民國”雙十慶典。55秒，用AI產生中國外交官進駐聯合國畫面，真的很無聊。1分07秒至2分00秒，强調1979年美國斷交，“外交部”想惹怒特朗普和美國嗎？



方恩格指出，2分27秒，用AI產生1996年台海危機畫面，與事實一點不符，難道“外交部”認爲我們對歷史很無知嗎？2分57秒給我們看幕後團隊，是要讓我們知道誰得標嗎？3分12秒用AI來展示潮水漫過受訪退休軍官的雙腳，這不是很荒唐嗎？



方恩格說，最後90秒，丟進去很多1960年以後台灣現代歷史畫面，外國人根本不會懂。舉例，有2023年張忠謀代表中華台北出席APEC高峰會。So？外國人會懂或在乎嗎？5分05秒，黃仁勳出現。他授權“外交部”把他出現於民主進步黨政府宣傳片嗎？



方恩格強調，5分25秒，寫＂Happy Birthday，Taiwan（ROC）＂.首先，不是Taiwan的birthday。其次，在“中華民國”的雙十慶典不敢寫“Republic of China”，只縮寫ROC，不是很奇怪嗎？