柯政治獻金案　會計師端木正二審認罪求輕判

會計師端木正。（民眾黨提供資料照） 中評社台北10月5日電／捲入台灣民眾黨創黨主席柯文哲政治獻金案的會計師端木正，一審遭業務登載不實準文書罪判處有期徒刑1年，上訴後，二審台灣高等法院日前開庭，他與律師女兒一同出庭，改口認罪。高院5日下午再次開庭，公訴檢察官對量刑上訴，且請求併案偵辦。端木則表示坦承犯罪，爭執量刑、請求輕判。法官隨後也一一針對證據提示，詢問檢辯有沒有爭執。



一審認定端木正從2023年5月起以每月收受7萬元費用，受柯文哲競選總部委託辦理政治獻金申報業務，他明知柯文哲競選總部於2024年4月上傳“監察院”政治獻金網路申報系統之柯文哲政治獻金專戶申報內容未達平衡、收支方有諸多疑義，仍出具查核報告。



另端木正明知柯文哲政治獻金專戶實際上並未支付時樂股份有限公司、尼奧公司、木可公司、佳聖媒體行銷有限公司等公司“宣傳廣告費用”、“宣傳活動費用”、“授權金”、“製作競選物品”等費用，也沒有從上述公司取得相對應之發票或收據，但仍基於犯意自行登打、鍵入不實支出交易，足以損害“監察院”監督控管柯文哲政治獻金收入、支出之正確性。



本案高院法官呂寧莉把案件拆成政治獻金、圖利及收賄行賄3個部分進行準備程序，每一個部分都分3次準備程序，由檢方及被告確認上訴範圍，再由檢方出證，提出證明犯罪的證據。



法官訂11月16日再次傳訊柯文哲，李文宗跟李文娟10月19日開庭。