沈伯洋昔提社區中心供毒品　羅一鈞：需釐清

台“疾管署長”羅一鈞。（照片：台疾管署提供 資料照） 中評社台北10月5日電／民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年曾發布文章，稱要在“社區中心提供毒品與乾淨針頭”的言論被翻出，引發熱議。“疾管署長”羅一鈞今天受訪表示，發放清潔針具的點可以是醫院，也可以是民間團體，有嚴格的管理措施，也需要經過衛生單位核准。所謂的社區中心是什麼，可能需要沈委員釐清。



對於沈伯洋所說的“建立社區中心”，羅一鈞表示，在社區中發放清潔針具的點，可以是醫院，可以是民間團體，但要經過衛生主管機關的核準。從事相關工作的人員，也要經過訓練。所以，清潔針具在社區當中發放，是有嚴格的管理的措施。



羅一鈞指出，可能沈委員要釐清一下他所說的社區中心指的是什麼樣的一個單位。美沙東的發放的話，需要有醫師、藥師、護理人員在場的，法規上是沒有說醫療機構以外的單位不能跟醫療機構一起合作，還是要由醫療機構來申請，這部分的話，在社區中發美沙東有它執行上的困難。是不是當時沈委員是用專家的身分來做倡議？以及所謂的社區中心來發放毒品指的是什麼？我想可能也是需要他再釐清了，沒辦法替他講什麼。



羅一鈞曾是台灣大學醫學院附設醫院內科兼任主治醫師、“中央”流行疫情指揮中心社區防疫組組長兼發言人。



羅一鈞強調，我們還是希望完成毒品的戒治，才是一勞永逸的方式。戒治的路上有很多困難，所以用相對危害較低的美沙東來替代海洛因，這也是國際公認有效、安全的手段。



羅一鈞上午出席台灣慢性阻塞性肺病學會、台灣氣喘學會“COPD與氣喘患者呼吸道疫苗接種建議公布”記者會，接受媒體聯訪，被追問到沈伯洋文章提及的“建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭”有什麼看法。



羅一鈞表示，台灣曾因愛滋疫情升溫，一年近2500人，2005年開始推行美沙東替代療法減害計劃、清潔針具交換計劃後，疫情大幅降低。現在每年因注射靜脈毒品而感染愛滋的人數都在20人以下，有很顯著的效益。根據台大公衛學院推估，在2005到2020年的期間，大概預防了上萬名愛滋感染者發生，也節省了4000多億的醫療費用的支出，這是一個極具成本效益的方案，我們會跟地方衛生單位持續推動。



成癮戒治這條路上，減害只是其中一個方式。羅一鈞提醒，還是需要大家持續支持第一線的團隊、從事戒癮工作的同仁，也要鼓勵戒治的朋友，因為他們面臨很多社會、家庭上的一些挑戰。



美沙東具成癮性，羅一鈞強調，減害只是希望可以減少它造成公共衛生的影響，以及對於個人引發更嚴重疾病的風險。我們還是希望完成毒品的戒治，才是一勞永逸的方式。戒治的路上有很多困難，所以用相對危害較低的美沙東來替代海洛因，這也是國際公認有效、安全的手段。