新北幼兒園餵藥案烏龍　李四川要蘇巧慧道歉

國民黨新北市長參選人李四川受訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北10月5日電（記者 莊亦軒）中國國民黨“立院”黨團書記長許宇甄等人5日召開記者會，指控民進黨新北市長參選人蘇巧慧是過去“新北幼兒園餵藥案”、前台灣大學校長“管中閔案”與“張淑娟案”的幫兇。國民黨新北市長參選人李四川5日表示，當初蘇巧慧利用餵藥案攻擊國民黨新北市長侯友宜，也讓社會不安、家長恐慌，尤其傷害幼教老師更大。現在已經證明餵藥案是烏龍爆料，難道不必為當初烏龍爆料道歉嗎？跟人道個歉有這麼難嗎？



國民黨團書記長許宇甄、桃園市議員凌濤、板橋議員參選人鄧凱勛、前國民黨發言人楊智伃5日召開記者會，指控民進黨新北市長參選人蘇巧慧過去涉及“晶華緋聞案”、“新北幼兒園餵藥案”及“台大拔管案”等三起爭議事件，質疑她是相關事件的幫兇，至今卻未向當事人致歉。



針對“新北幼兒園餵藥造謠案”，蘇巧慧2023年在臉書與記者會上，一口咬定幼兒園孩子體內驗出的藥物是“毒品”，藉此嚴厲譴責新北市長侯友宜，引發全台家長恐慌。結果新北地檢署證實36位兒童毛髮內驗出不是毒品，全案不起訴。蘇巧慧至今未向幼教老師道歉。



關於台大前校長管中閔日前指控，蘇巧慧就是當年汙衊他論文抄襲的幫兇之一。李四川認為，作為一個政治人物，所有講的話、做的事，都要為言行負責。不論是對管中閔或是張淑娟女士，她都跟烏龍爆料的人坐在一起。



媒體人周玉蔻、蔡玉真於2022年台北市長選舉期間指稱誣指前中國小姐張淑娟涉“晶華緋聞案”，台灣高等法院9月29日二審宣判，周玉蔻改判有期徒刑9個月、不得易科罰金；蔡玉真改判6個月、得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。張淑娟2日控訴蘇巧慧是周玉蔻的幫兇。



前台大校長管中閔2日在臉書發文聲援張淑娟，看到她在記者會上崩潰痛哭，心中萬分難過，對她遭受的名譽傷害“感同身受”。他並重提2018年遭質疑論文抄襲一事，點名當時出席記者會的民進黨新北市長參選人蘇巧慧，批評“蘇巧慧就是當年迫害我的幫兇”，要求她為當年的行為出面“直球對決”。



李四川新北客家後援會3日成立，榮譽會長、柏鴻建設董事長范姜炳煌自爆李四川擔任台北市副市長時協助輝達落腳北士科，讓他成為“既得利益者”，引發媒體討論。



中國國民黨新北市長參選人李四川5日下午出席在新北板橋舉辦的“我們都挺李四川 同濟會後援會成立大會”，入場前接受媒體聯訪，被問到范姜炳煌被蘇巧慧辦公室批評是圖利。李四川回應，蘇巧慧委員如果認為輝達進駐到台北市、進駐到台灣是圖利，那我是圖利全台人民。