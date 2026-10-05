誇張！白營爆徐佳青讓愛子假冒“攝影官”出訪

民眾黨團副總召陳昭姿（中）。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月5日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨“立法院”黨團繼日前踢爆“僑委會委員長”徐佳青涉違反利益迴避後，民眾黨團幹事長洪毓祥5日再爆料，2024年徐的美籍丈夫唐博偉違規開駐華府中心的公務車當私家車用，甚至徐2022年任副委員長時，讓當時14歲的兒子冒充成無編制的“攝影官”隨行出訪“蹭吃蹭車”，這是嚴重貪瀆問題！要求徐立刻停職，“外交部”、“僑委會”依法究責。



民眾黨團也放出一段變音後的爆料錄音指出，徐佳青2024年至少到美東紐約、華府超過3、4次以上，最誇張的是徐的老公與兒子住在華府，有一次徐的老公就開著華府中心的公務車載著兒子到紐約跟徐相聚、一起參加僑社活動，然後徐在當地請了好幾天假，一家人就在開著華府公務車一路遊玩。為什麼代表處的公務車，可以讓一個美國人開去紐約？最嚴重的是違反美國國務院管理全球外交人員和財產的相關法令，這是嚴重的外交事件。



爆料錄音說，最無恥的是徐佳青將自己的兒子包裝成攝影官，幾乎全程陪伴活動，享受台商、代表處、僑民招待的食物、交通接送等，這些東西若不是徐佳青的兒子，到底有什麼資格可以搭代表處的公務車？為什麼可以接受代表處跟僑胞的招待？



台灣民眾黨日前曾爆料，徐佳青安排兒子登上東沙島，隨後遭“監察院”認定違反《公職人員利益衝突迴避法》，裁罰新台幣10萬元。對此，徐佳青9月30日表示，她不認為自己違法，事前、事後詢問法律專家，也都認為沒有違反利衝法，強調整起事件“自始無利益可言”，自己反而付出更多、是受害人。不過，因錯過訴願期限，她已繳清罰款。



台灣民眾黨“立法院”黨團5日下午召開“想環遊世界嗎？媽媽帶你去”記者會，民眾黨團副總召陳昭姿、幹事長洪毓祥出席。



洪毓祥引廣告金句改寫酸徐佳青道，“喜歡玩嗎？媽媽帶你去！”他拿出2022年帶著兩位科長及承辦人到德法等國出差照片說，外館、僑務人員對徐忍無可忍，紛紛向黨團檢舉徐多次帶自己兒子冒充攝影官，跟著僑宴行程“蹭吃蹭車”，當時擔任攝影官的竟然是當時才14歲的兒子，現場接待人員相當傻眼，而“僑委會”根本沒有“攝影官”職位。



洪毓祥指出，“僑委會”屬於外交編制，若沒有這個職位，卻冒充職務行使職權，恐違反《刑法》第158條“僭行公務員職權罪”，得處三年以下有期徒刑、拘役或者是科罰金。



陳昭姿更進一步質疑，徐佳青的老公唐博偉並非“中華民國”外交官，又不在公務車保險名單之內，卻開著屬“外交部”管轄的公務車跨州開到紐約，除了涉及貪瀆，更嚴重觸犯各項禁令，將“中華民國”政府及駐美國代表處推入嚴重的外交醜聞。徐縱容自己老公濫用外交公務車，這已經不是徐的圖利或貪瀆問題，而是嚴重的中美外交事件，外館必須調查清楚。

