譚耀南：中美框架趨穩定　有利台海和平

匯理國際政策諮詢集團董事長譚耀南接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月12日電（記者 張穎齊）針對華府中美峰會後的兩岸關係，匯理國際政策諮詢集團董事長譚耀南接受中評社專訪分析，中美領導人透過峰會及對話，逐步建立強化溝通、控管分歧、鬥而不破的建設性戰略穩定框架，有助降低擦槍走火及意外衝突風險。對台灣來說，中美關係趨於穩定，也是降低台海緊張的機會，兩岸若能在不預設政治前提下，展開或許是從半官方的有序對話開始，增進互信、降低誤判，對各方都有好處。



譚耀南表示，目前中美關係正在建立一套“護欄”，雙方強化溝通、控管分歧，形成鬥而不破、強調平等與尊嚴的建設性戰略穩定關係，這套框架最重要的功能，就是避免雙方關係脫序，出現預期之外、不必要的衝突甚至擦槍走火。



譚耀南，美國匹茲堡大學法學博士，美國紐約州執業律師，曾任國際通商法律事務所合夥人與兩岸政策協會理事長、美國智庫Brookings外交政策訪問學者等。



譚耀南向中評社說，中美領導人持續對話，使雙邊關係趨於穩定，符合中美雙方當前需求，至於兩國能否進一步達成具體、實質的共識或交易？他仍抱持懷疑態度，但至少建立一個相對穩定的關係，無論對區域或全球穩定，都不是壞事。



不過，譚耀南提醒，美國明年的政治變化將成為重要變數，若11月初期中選舉後共和黨失去參、眾兩院控制權，美國總統特朗普施政可能受到更多國會限制；包括債務上限、政府停擺、預算攻防，以及民主黨若掌握國會後可能發動調查甚至彈劾等，都可能使美國國內政治更加紛擾。



他指出，特朗普的“讓美國再次偉大”（MAGA）陣營中，部分人士對中國的態度甚至比特朗普本人更加強硬，因此特朗普與國會MAGA派之間的互動，以及行政、立法部門的關係，都可能牽動未來中美關係；美國的外交政策主要仍屬總統行政權限，只要不涉及重大預算與立法，對華政策未必完全受到國會左右，但美國國內政治若陷入混亂，特朗普是否因此重新對中國採取更強硬路線，不能排除。



“現在的中美關係究竟是戰略機遇期、蜜月期，還是能一路維持穩定到特朗普任期後半段，仍需要觀察。”譚耀南說，尤其在中美領導人年底再次會晤後，雙邊關係是否可能急轉直下？是下一階段的重要觀察指標。