譚耀南：美期中選舉結果不影響對台政策

匯理國際政策諮詢集團董事長譚耀南接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月12日電（記者 張穎齊）華府中美峰會落幕，中美元首可望11月底於深圳的APEC峰會再度見面。匯理國際政策諮詢集團董事長譚耀南接受中評社專訪分析，美國長期對台政策不會因期中選舉輕易改變，批准140億美元對台軍售應只是時間問題，若中東戰事告一段落、俄烏戰爭走向和平，也有助舒緩美國軍事調度及國防工業產能壓力，對台軍售與武器交付進度自然是正面因素。



譚耀南表示，美方已多次說明，軍售審查與交付進度受到美國自身軍事需求及國防工業產能限制影響，並非特別針對台灣，美方也公開駁斥將對台軍售作為與中方經貿談判籌碼的“棄台論”，美國對台軍售符合《台灣關係法》及美國長期一中政策，也與特朗普第二任期要求盟友及夥伴增加國防支出、強化自我防衛能力的政策方向一致，因此140億美元軍售通過應是時間問題。



譚耀南，美國匹茲堡大學法學博士，美國紐約州執業律師，曾任國際通商法律事務所合夥人與兩岸政策協會理事長、美國智庫Brookings外交政策訪問學者等。



譚耀南向中評社說，較可能的發展是140億美元軍售拆分成數批，陸續獲得批准，軍售案本身的變數未必如外界想像那麼大，比起批准與否，台灣更需要關注已批准、執行中的軍購能否如期交付，美方無論公開或私下均指出，延遲與美國國防工業產能瓶頸高度相關，台灣當然希望軍購能儘速交付，以強化防衛韌性與嚇阻能力。



“這也與俄烏及中東戰事發展密切相關。”譚耀南說，美國有自身國家利益，希望伊朗軍事行動能儘快告一段落，除了維持自身軍事力量，也涉及全球油價及政經穩定，他研判中東軍事行動在美國期中選舉後告一段落的可能性不低。



至於俄烏戰爭，譚耀南表示，美國較難單方面控制局勢，目前軍事行動仍有升高，但情勢隨時可能變化，俄烏戰爭即將進入第5年，若未來能達成和平協議，包括俄軍撤離、烏克蘭透過公投處理和平協議，以及解嚴後重新舉行總統選舉等，都存在一定可能性。



他指出，若俄烏及中東兩大戰場逐步降溫，將牽動美國全球軍事力量調度及國防工業生產能量，對台灣來說，當然有利於美方處理已核准軍購的生產及交付，這些戰事，其實都與台灣的利益有關。