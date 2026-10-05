沈富雄：綠推賴瑞隆最不討喜　柯志恩很幸運

民黨高雄市長參選人柯志恩與民眾黨創黨主席柯文哲3日在高雄同框掃街。（中評社 資料照） 中評社台北10月5日電／台灣民眾黨創黨主席柯文哲3日在高雄掃街輔選時指出，高雄市長選戰，藍營打得太沉悶，建議中國國民黨參選人柯志恩找民眾黨主席黃國昌當競選總幹事。前“立委”沈富雄4日在政論節目認為，柯志恩很幸運，因為她蹲點下來這麼久、很認真以外，民進黨推出一個對選舉最不討喜的一個參選人。



沈富雄4日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，柯文哲下去高雄輔選，是善意。高雄藍白合是比較沒有問題，因為民眾黨沒有提市長人選，他不太了解議員的選情，但是如果不提名過多，一個選區一個，也沒有什麼像台中、其他地方，大家會有不愉快。但是他覺得，柯文哲說讓黃國昌當競選總幹事，這就有一點超過。



沈富雄認為，柯志恩不宜接受，因為整個選舉格局，國民黨還是比民眾黨大得多，而且各種民調裡頭，機構效應是很低的，因為那個政黨的分配比率在抽樣當中，也是很合情合理。所以到底高雄小草有多少？他認為不會很多，多到影響到這個投票結果。那小草去躲到中間選民那一塊嗎？那也沒關係，因為柯志恩在那一塊並沒有落後。



沈富雄覺得，柯志恩這一次很幸運，因為她蹲點下來這麼久、很認真以外，民進黨推出一個對選舉最不討喜的一個參選人。因為經過初選血淋淋內鬥的結果，出來的人不見得是整個高雄市都喜歡的人，就不用說派系之間的鬥爭，所以搞了一個賴瑞隆出來，而且他已經不討喜了，還給他取了一個別號叫“隆捲風”。全世界沒有一個龍捲風是好的，大家一聽到嚇死了。



沈富雄點出，柯志恩最後這一個月，還是要有一點花樣。當然弊案是有很多子彈，是可以利用的材料，但選舉需要讓人家喜歡你，不一定要帥，也不一定要美，他覺得，柯志恩長得好看、會講話、歷練豐富，她的條件其實非常十全十美。