台美合作案暴增12倍　馬文君：美派誰進軍方

台美合作預算暴增12倍，藍委馬文君在臉書發文提出質問。(照：馬文君臉書) 中評社台北10月5日電／“台美‘國防部’共同合作評估案”預算從過去每年約41萬美元，2026年暴增至近500萬美元，如今又傳出美方將派員長期進駐“國防部”，甚至進入決策核心。中國國民黨“立委”馬文君5日質疑，台灣軍方至今仍未說清楚相關工作內容、經費用途及美方人員權限，要求軍方完整交代，“合作升級”4個字，交代不了這幾億元的帳。



馬文君今天在臉書發文指出，今年6月審查預算時追問台美“國防部”共同合作評估案，一年經費暴增12倍，到底是多資深、多高階的美方官員來？派多少人、做哪些工作、能帶來多少效益，軍方都應提出具體答案。



馬文君指出，如今媒體報導，美方將派出“政策次長室官員及國防分析中心”智庫專家各1人，長期駐點“國防部”，甚至將直接進入決策核心，但相關工作內容與權責，軍方卻未清楚說明。



馬文君質疑，這項評估案2023年至2025年每年約編列41萬美元，2026年卻提高至近500萬美元、達新台幣1億5250萬元，3年總經費更達4億7122萬元。人事、諮詢、研究究竟各花多少？經費暴增後，又增加哪些工作？軍方不能只列出支出，卻交不出具體成果。



馬文君進一步追問，兩名長駐人員究竟負責什麼？其他團隊有多少人、來台多少次、交付哪些成果？尤其“提供建議”與“參與決策”之間，權責更必須分清楚，美方參與範圍與權限到哪裡，若美方建議與“國軍”需求不同，最後由誰作主，都應向“國會”說明。



馬文君強調，軍方有自己的建軍規劃與參謀體系，不能花了大筆評估費，最後連決策權責都說不清楚。她也指出，“外交及國防委員會”當時已決議凍結1000萬元，要求提出專案報告後始得動支，如今預算仍未解凍，“國防部”更應把工作內容、經費用途與具體效益交代清楚。



馬文君表示，自己支持台美交流，但該審的預算、該問的權責一樣都不會少，要解凍預算，就拿出具體交代，不能一句台美合作很重要，就要全民買單。