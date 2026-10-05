跟著中國功夫遊大陸　高雄旅展走武俠風吸睛

海旅會在高雄旅展以“跟著功夫遊大陸”為主題，以四個流派來布置攤位並介紹景點特色。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月5日電（記者 蔣繼平）中華武術歷史源遠流長，是中華民族寶貴文化資產之一。為讓更多人認識大陸景點，海峽兩岸旅遊交流協會在高雄旅展以“跟著功夫遊大陸”為主題，搬出河南少林、湖北武當、四川峨嵋、廣東南拳四家流派，不僅以武會友，也以武遨遊大陸。



2026高雄冬季旅展高雄展覽館5日閉幕，開展四天觀展人數預計達20萬人次。受限於台官方的赴陸禁團令，旅行社不得公開招攬大陸團行程，連上次打擦邊球的文化參訪團也不再貼，避免再引爭議遭罰。僅海旅會展區有介紹大陸景點。



海旅會在展區營造出武俠片風格，入口迎來臥虎藏龍、木人樁、功夫熊貓等意象，再從李小龍1972年主演的《精武門》與《猛龍過江》到2千年後的《霍元甲》、《葉問》、《一代宗師》等電影與功夫名人，慢慢喚起大家對功夫的印象與記憶。



以流派走入當地，“天下武功出少林”這句話在華人世界可謂家喻戶曉，而少林寺就位於河南省，展區也跟著秀出中嶽嵩山、只有河南戲劇幻城、開封清明上河園、濟源黃河三峽、洛邑古城、太行大峽谷、雲台山、陳家溝、洛陽龍門石窟等等美景，令人嚮往。



為了增進互動，海旅會每天安排場次，進行主題推廣，用簡報介紹門派、景點、美食、非遺等特色。每個環節結束後的有獎徵答，紀念品大方送，譬如河南美食是甚麼？大家紛紛舉手搶答洛陽水席。因題目簡單，台下擠滿人躍躍欲試，氣氛熱絡。



針對本次展期人潮，高雄市旅行商業同業公會理事長蔡宗佑5日受訪指出，相當踴躍，業者收穫也都豐富，但仍無法招攬大陸行程。至於海基會明年編預算到旅展設攤提醒赴陸風險，蔡宗佑說目前尚未得知進一步訊息，屆時都會配合官方來辦理。