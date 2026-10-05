鄭麗文：洋流與韓流不能比　鼓動綠基本盤

國民黨主席鄭麗文表示，民進黨目前設定的目標，就是讓基本盤出來投票，這一定會拉近民進黨台北市長參選人沈伯洋與台北市長蔣萬安的票數差距。(照：《中午來開匯》提供) 中評社台北10月5日電／中國國民黨新北市長參選人李四川與民進黨台北市長參選人沈伯洋昨天分別舉行造勢活動，國民黨席主鄭麗文今天接受節目專訪時表示，“洋流”確實有外溢現象，但主要在提升民進黨士氣、催出支持者選票、凝聚基本盤，同時透過媒體炒熱話題帶動選情，與當年“韓流”不能相比，但台北市長蔣萬安目前仍“相當穩定領先”。



沈伯洋競選總部昨天舉行成立大會，綠營府院黨大咖齊聚力挺，沈伯洋說，“洋流”是熱情溫暖且具有方向，盼持續往前流進北市府。



鄭麗文今天接受廣播節目專訪談及“洋流”效益時表示，洋流目前主要作用是在凝聚民進黨基本盤、提高支持者投票意願；“流”有大流、小流、微流等很多種類，若與過去韓國瑜所掀起的“韓流”相比，洋流當然是不能比、兩者差距很大，這從選舉熱度就可以明顯觀察到差異。



鄭麗文說，今年縣市長選情異常冷清，因此民進黨刻意操作洋流，主要效果在於鼓動基本盤出來投票。如果選情持續低迷，連民進黨基本盤都缺乏投票意願，對選情將更加不利；但若能有效凝聚基本盤，對民進黨全台選情確實具有一定拉抬作用。



至於“洋流”是否具有跨縣市效果，鄭麗文坦言說，的確是有、也存在外溢現象，但與當年的“韓流”不能相比，效果主要仍在提升民進黨士氣、催出支持者選票，同時透過媒體熱度，拉抬其他縣市選情，而台北市長蔣萬安目前“還是相當穩定的領先”。



針對知名主持人蔡康永現身沈伯洋的競選總部成立大會引發討論，鄭麗文表示，蔡康永到現場是希望被認出來、還是希望不要，這沒有人知道，由於她與蔡康永並不熟悉，也不了解其家人及交友圈，因此無法判斷蔡康永現身活動，究竟是因為支持沈伯洋或有其他原因。



鄭麗文說，但大家第一時間反應，一定覺得蔡康永在中國大陸長期發展，這麼龐大的商業利益，難道真的不要了嗎？沈伯洋非常旗幟鮮明、並非一般民進黨政治人物，她不知道蔡康永前往活動現場的真正原因，也沒辦法幫蔡康永說什麼。