民眾黨：徐佳青旅費花逾2千萬、日支費420萬

民眾黨團主任陳智菡。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月5日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨“立法院”黨團今天再度踢爆“僑委會委員長”徐佳青2022年安排年僅14歲的兒子冒充成無編制的“攝影官”隨行出訪“蹭吃蹭車”，黨團主任陳智菡更加碼指出，徐4年下來旅費達新台幣2383萬元，請領的“日支費”高達新台幣420萬元，每趟出境都幫自己加薪！且頻繁安排訪美行程就地休假，僑界盛傳是為了探親才如此。



台灣民眾黨日前曾爆料，徐佳青安排兒子登上東沙島，隨後遭“監察院”認定違反《公職人員利益衝突迴避法》，裁罰新台幣10萬元。對此，徐佳青9月30日表示，她不認為自己違法，事前、事後詢問法律專家，也都認為沒有違反利衝法，強調整起事件“自始無利益可言”，自己反而付出更多、是受害人。不過，因錯過訴願期限，她已繳清罰款。



台灣民眾黨“立法院”黨團5日下午召開“想環遊世界嗎？媽媽帶你去”記者會，民眾黨團副總召陳昭姿、幹事長洪毓祥出席。



陳智菡表示，徐佳青從2022年進入“僑務委員會”，從副委員長升到委員長，總“出國”47次、累計“出國”天數526天、旅費2383萬元，一個人花掉近三成的“僑委會”出境預算，不僅行程浮濫灌水，成果報告更將看電影、吃甜點、甚至是原地放假等觀光行程都包裝成“國安”機密，規避“國會”監督。



陳智菡質疑，民眾黨團揭露後，徐佳青依舊厚臉皮再飛歐美展開長達27天的考察，行程說是“國安”機密無可奉告”，但“駐舊金山台北經濟文化辦事處”臉書卻PO文，原來徐又是拿公帑爽看MLB球賽，這算什麼“國安”機密行程？



陳智菡說，徐佳青除了出訪的機票、食宿是全民買單，還能請領日支費，用出境天數換算，平均每天可請領8000元日支費，近4年下來請領420萬元，一年平均請領超過100萬元。“出國”處理公務，請領日支費合情合理，但徐從2024至2026年頻繁安排訪美行程，一共就安排6次就地休假。



陳智菡指出，僑界都盛傳徐佳青就是為了探親才密集排赴美行程，等於用全台納稅人出頭等艙機票錢讓其探親，且徐的出訪行程除了休假，幾乎全部都由當地外館、僑民設宴招待，但徐仍將日支費“請好請滿”，4年420萬元，每趟出境都幫自己加薪！



陳智菡拿出前“僑委會委員長”、現任新加坡大使童振源的出境行程作為比較，2021年因疫情大量減少出訪，2022年開放後也僅出境8次，平均一次10多天，反觀徐佳青從2021年5月擔任副委員長開始，出境次數與天數就高的誇張，2023年升任委員長後，更是肆無忌憚，完全不遵守“行政院”及所屬各級機關因公派員“出國”案件編審要點”的必要、3年內無相同考察計劃、出境人數與天數應力求精簡的規範。