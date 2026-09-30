深度觀察　李明哲：洋流不能與韓流相提並論

雲林縣議員李明哲。（中評社 李京昇攝） 中評社雲林10月5日電（記者 李京昇）民進黨台北市長參選人沈伯洋的“洋流”，被與中國國民黨“立法院長”韓國瑜2018參選高雄市長時的“韓流”做對比。對此，韓國瑜的小舅子、國民黨雲林縣議員李明哲認為，網路聲量不等同於真正的政治潮流，當年的“韓流”來自支持者自發性凝聚，與洋流性質不同。



至於洋流現象是否衝擊藍軍選情？李明哲表示，其實從沈伯洋掃街、造勢的場合，可以觀察這是深綠支持者之間的現象，加上刻意以網路提高聲量，不能與韓流相提並論。綜觀台北市這幾年的建設，在蔣萬安、李四川領軍之下大家是有目共睹，只是難保綠營使出一些手段，像是最近蔣萬安市長的太太為孩子剪頭髮都被拿來攻擊，這已經是荒誕的程度，他相信選民會自有判斷。



李明哲自2009年起連任四屆雲林縣議員，目前也是中國國民黨雲林縣議會黨團總召集人。李明哲父親李日貴，曾任雲林縣議員；胞姊李佳芬現任維多利亞學校財團法人董事長，曾任雲林縣議員；姊夫為“立法院院長”韓國瑜。



對於近期各界都把“洋流”與“韓流”作為對比，李明哲認為，兩者仍存在明顯落差，他說，韓國瑜2018年參選高雄市長造成轟動，當年的韓流形成是來自各地大量支持者，在不同場合自發聚集社會現象，韓國瑜不論走到哪裡，民眾都主動聚集、參與活動，這種支持熱潮，並非單純靠網路操作形成。



李明哲指出，當年的韓流更像是社會情緒與民意投射的結果，支持者把對當時政治環境的不滿與期待，集中投射在韓國瑜身上，韓國瑜也以“苦民所苦”理念打動人心，因此才會出現只要是韓國瑜的造勢場合，不論活動地點、天候甚至交通是否方便，都有民眾自發性到場。



相較之下，李明哲認為，近期所謂“洋流”的聲量，主要仍集中在網路平台與特定議題攻防，多數媒體或政界評估也都認為“洋流”是透過包裝，以網路聲量堆疊而成，這與“韓流”的社會現象有所不同。



另外，民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年曾發布文章稱要在“社區中心提供毒品與乾淨針頭”的言論被翻出，引發熱議。國民黨籍台北市長蔣萬安日前發文質疑，“反毒沒有模糊空間，不要拿美沙冬計劃遮掩”，該篇貼文隨即引發極大關注，留言數今天衝破56萬則。



李明哲說，民進黨強烈攻擊蔣萬安，背後有選戰考量。國民黨在這次地方選舉，包括新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕以及“立法院長”韓國瑜等人，都是重量級輔選人物，民進黨策略是想把蔣萬安綁在台北市，不讓蔣到其他縣市輔選站台。