關注：洋流變毒流？藍雙北聯動陸空戰猛攻

反毒金剛車上路記者會，藍委羅智強、許宇甄、賴士葆、徐巧芯、李彥秀與多名民代出席。（中評社 邱筠媜攝） 中評社台北10月6日電（記者 邱筠媜）2026年地方選舉偏冷，熱度難以突破藍綠同溫層。隨著民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年發表的一篇“社區中心提供毒品與乾淨針頭”、“毒品只是藥”言論被翻出，藍營再度抓到關鍵議題突破口，從民生與健康議題切入，將綠營原本營造的“洋流”氣勢轉化為“毒流”爭議，打亂民進黨的選戰佈局。



沈伯洋日前舉行競總成立大會，在賴清德、蕭美琴與蔡英文等綠營大咖站台加持下，展現出跨區輔選的“洋流”聲勢。然而，公共政策理念終究必須接受檢驗。沈伯洋2014年文章中“把毒品和藥品劃上等號”及“社區提供毒品”的主張，顯然違背台灣社會對毒品零容忍的底線。



面對爭議，中國國民黨籍台北市長蔣萬安於臉書發文寫下“禁止毒品進入校園社區”的紅線，該文留言已突破58萬則。藍營隨即啟動雙北聯動，“立法院”黨團、地方議員火力全開猛攻。藍委羅智強集結台北市、新北市藍委及議員發動“反毒金剛車”要求沈伯洋公開道歉；國民黨中央同時要求民進黨新北市長參選人蘇巧慧、高雄市參選人賴瑞隆等綠營縣市長候選人公開表態，將“反毒”打造為全台議題。



6月底爆發中聯油脂毒油事件，台北市長蔣萬安不滿民進黨政府處理態度，7月底親自號召並發起“我是人，我反毒台”凱道集會，激起藍營支持者的情緒。距離選戰僅剩53天，藍營再次找到議題突破口，迎戰“洋流”來襲，蔣萬安團隊同時加強空戰、陸戰力道。



在空戰上，蔣萬安競辦除了年輕發言人團隊，藍委王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯及賴士葆也加入發言團隊；陸戰方面，蔣萬安3日回防大安、中山、中正等深藍票倉，單日連跑八個行程，並出席多位議員競總成立大會。



新北方面，李四川與蘇巧慧差距逐漸拉近，“立法院長”韓國瑜4日站上板橋第一運動場替李四川助陣，重現“穿雲箭”氣勢，造勢現場喊破4萬人，一舉催熱冷清已久的新北選情。隔日，國民黨團痛批民進黨新北市長參選人蘇巧慧在晶華緋聞案、新北餵藥案等事件帶風向、潑髒水，要求蘇巧慧直球對決並向受害者道歉。



雙北選情向來具備全台指標意義，藍營此次轉守為攻，以“反毒保衛戰”打破僵局，雙北議題連線與陸空戰齊發。藍營能否藉由這把火種，順勢將冷戰催熱為熱戰，進而吸引更多中間選民出門投票，將是決定雙北乃至全台選局走向的核心關鍵。