徐佳青兒假冒攝影官？“僑委會”稱符合規定

台灣民眾黨“立法院”黨團質疑“僑委會委員長”徐佳青利用特權讓兒子以“攝影官”名義周遊列國，甚至違反《貪污治罪條例》，讓老公開公務車載全家去華府玩，引爆爭議。“僑委會”傍晚回應，絕無濫用公帑圖利私人情形。(中評社資料照) 中評社台北10月5日電／台灣民眾黨“立法院”黨團質疑“僑委會委員長”徐佳青利用特權讓兒子以“攝影官”名義周遊列國，甚至違反《貪污治罪條例》，讓老公開公務車載全家去華府玩，引爆爭議。“僑委會”5日傍晚回應，服務海外僑民是核心職責，所有公務行程均依法申報、核實執行，費用核銷也依規定審查，絕無濫用公帑圖利私人的情形。



民眾黨團5日下午開記者會指出，有駐外人員爆料徐佳青2022年開始帶未滿14歲的兒子以“攝影官”名義周遊列國，且徐兒2024年社群文章有4次與徐佳青出差重疊，今年6月巧合同場在巴西看水豚；而徐佳青老公唐博偉以外國人身分，開“中華民國”公務車載一家人遊玩華府，違反《貪污治罪條例》、駐美代表處的公務車車輛管理規範，以及美國務院相關法令，因此要求“僑委會”、“外交部”徹查。



徐佳青的先生唐博偉為美籍，曾任職於“台灣民主基金會”，並曾任國際特赦組織台灣分會主任。



“僑委會”表示，成立宗旨在於連結全球僑胞、協助海外僑社發展並凝聚僑心，委員長率團出訪、前往海外視察或出席僑界重大活動，都是依法履行公務職責的必要行程。所有出訪計劃、人員配置及預算動支，皆依《‘國外’出差旅費報支要點》及相關預算法規核實辦理。



各項經費申報與核銷均受審計機關嚴格監督，並無違法或不實之處；駐外人員與海外公務車輛的調派，也都符合相關作業規定，使用範圍僅限公務行程，沒有任何私用或溢領情事。





