關注：炮打司令部！綠何欣純選市長批盧秀燕

何欣純啟動“新台中，交給我”行動記者會。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月6日電（記者 方敬為）年底台中市長選舉，在中國國民黨籍現任市長盧秀燕力捧“立法院副院長”江啟臣接棒之下，民進黨參選人何欣純的能見度低，何陣營5日啟動“新台中，交給我”行動記者會，針對盧秀燕的市政缺失盤點、批判，設法衝高聲量，相關策略與民進黨新北市長參選人蘇巧慧對現任市長侯友宜採取“尊重”的路線，形成強烈對比，是加分或減分，值得觀察。



何欣純5日與民進黨籍台中市議員林祈烽、陳淑華及市議員參選人曾咨耀，到水湳轉運中心舉辦首場“新台中，交給我”行動記者會。何欣純批評，盧秀燕市府耗資近新台幣47億元興建的水湳轉運中心，原應成為串聯中部的重要交通門戶，如今卻面臨“國道”客運服務不完整、市區公車接駁不足、現場票務服務不便、聯外交通動線不順等“四不”，形成“沒有人要來”的“四不一沒有”困境。



值得注意的是，與何欣純競選台中市長的對手並非盧秀燕，但面對盧秀燕挾帶現任者優勢及高聲量全力拉拔江啟臣，而江陣營又採取“冷競爭”的策略，導致何欣純競選團隊只能從批判盧秀燕的市政缺失著手。不過，相關策略的利弊則有待商榷，甚至稍有不慎，很可能產生反效果。



何欣純的處境與幾位縣市長選將類似，包括民進黨新北市長參選人蘇巧慧、國民黨高雄市長參選人柯志恩等人，不過，蘇、柯所採取的策略卻與何截然不同。可以觀察，蘇巧慧對國民黨籍現任市長侯友宜保持“尊重、少批評”，打出“尊侯”牌；柯志恩面對民進黨籍現任市長陳其邁，同樣採取“友善”作法。



由於侯友宜、陳其邁等人在地方的施政滿意度普遍不差，蘇巧慧與柯志恩選擇避開鋒芒以免引發反效果，畢竟，當一位現任首長的高民調就擺在眼前，身為挑戰者若貿然批判，形同向多數選民叫板。



然而，何欣純在面對高民調表現，且被視為藍營政治明星的盧秀燕，卻選擇直球對決。從過往的各項民調數據來看，盧秀燕在台中市的施政滿意度經常維持在60%至70%以上的高檔，這代表多數中間選民對其政績具有一定程度的認同。這不禁讓人思考，在面對具備執政優勢且民調穩定的現任市長時，何欣純採取強烈批判的作法，究竟是加分還是減分？