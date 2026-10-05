施威全：大國博弈　中美G2格局成形

淡江大學政經系全英文學程兼任助理教授施威全。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月6日電（記者 方敬為）觀察今年中美領袖在北京會面，以及在華府二會後的中美關係走向，淡江大學政經系全英文學程兼任助理教授施威全接受中評社訪問表示，中美雙方從2023年舊金山峰會之後，基本上在各個領域的互動已逐步進入正軌，今年中美領袖從北京再到華府會晤，進一步展現雙方各取所需、成功管控分歧的典型大國博弈面貌，他認為，中美“G2”格局已成形。



施威全，台灣大學建築與城鄉所碩士、倫敦大學伯貝克法律學校博士，在賴幸媛擔任陸委會主委時間擔任簡任秘書，曾任“行政院”中部聯合服務中心副執行長、新北市經濟發展局長等職。



針對2026華府中美峰會後的雙邊關係走向，施威全說，在全球經濟總量中，中美兩國合計佔比超過40%，雙邊互動的任何微小變動都深刻牽動著全球局勢的神經，可以發現，美方已經對此有所認知，所以美國總統特朗普在今年5月訪問北京，以及9月份在華府接待中方領袖所展現出來的態度，可以明顯看出，美國將中國視為一個可敬的對手。



他指出，無論是應對錯綜複雜的中東局勢、處理伊朗核問題，還是斡旋俄羅斯與烏克蘭的衝突，美國在眾多國際事務上都不可避免的，需要中國的“協助”與“默許”，這在國際熱點問題上的相互借重與協調，正是中美兩國作為全球唯二大國共同主導世界格局的核心體現，也標誌著“G2”架構已逐漸從概念走向現實。



觀察此次中美峰會，施威全說，中方顯然穩步推進了其長期的戰略目標，正如中國外交部長王毅在會後所詮釋的，中方的核心思路依然延續自拜登政府時期，與美國前國務卿布林肯交鋒以來的戰略邏輯。



施威全說明，面對當年美方提出的“競爭、合作、對抗”三分法，中方始終堅持以“合作、對話、管控”三份清單予以務實回應。在此次會晤後，王毅特別強調要“拉長合作清單、壓縮問題清單”，並為雙邊關係賦予了“公平”的“建設性戰略穩定關係”定位。其中的“公平”二字至關重要，它意味著雙方追求的是互利合作與和平協商解決分歧，絕非你死我活的零和博弈。



施威全提到，此前的中方高度看待2023年舊金山峰會的成果，定調該峰會為中美關係描繪了願景與路線圖，而此次華府會晤則成功將特朗普政府拉回了中方期望的戰略軌道，證明了當前的高層對話管道是有效果，且具備實質約束力的。



另外，施威全提到，從美國國內政治的角度來看，外交政策往往是內政的延伸，特朗普在會後特別提及“美國農民會非常高興”，這與其以往為了穩固農業州選票的政治操作如出一轍。



根據相關資料顯示，施威全說，中國長期穩居美國農產品最大出口市場之一，年均大豆、玉米等農產品採購額高達數百億美元，因此，向選民交出一份漂亮的農業出口成績單，是特朗普面對國會期中選舉所必需的政治籌碼。

