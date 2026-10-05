蔣萬安臉書事件　楊書成析全新AI社群網戰

高雄大學資訊管理系副教授楊書成。（中評社 資料照） 中評社高雄10月6日電（記者 蔣繼平）國民黨籍台北市長蔣萬安臉書發文湧入超過58萬則留言，引發AI與網軍現象討論。對此，高雄大學資訊管理系副教授楊書成向中評社表示，AI最大的衝擊是讓網軍的操作門檻徹底降低，從中央廚房到全民分散式發動，被一次集體灌爆，會帶來推錯人、看不到的後遺症，社群帳號恐長期內傷。



楊書成，中央大學資訊管理博士。現任高雄大學資訊管理學系副教授，高雄大學社會網絡創新中心營運長。



蔣萬安近日因毒品政策議題與對手民進黨的沈伯洋交鋒，相關臉書發文湧入超過58萬則留言。外界好奇背後掀起的網路社群現象與意義。



對此，楊書成說，過去衝洗版需要專業公關公司或中央指令，現在只要有人在社群分享一段Prompt（提示詞或指令），任何支持者都能叫生成式AI幾秒內生成幾百則“語氣不同、看起來像真人”的留言，把政治動員變成了全民參與的零成本武器。



楊書成表示，傳統臉書演算法抓機器人，抓的是“重複複製貼上同一段文字”，但現在AI生成的每條留言用字遣詞、標點符號都不同，這讓平台現有的反垃圾演算法防不勝防，等於是突破傳統防護網。



最大影響是受眾輪廓被嚴重污染，楊書成指出，臉書演算法是看“誰在和你互動”，但當40萬到50萬則留言大多來自對立陣營或單純來朝聖打卡的帳號時，系統會誤判這群人是你的核心高互動受眾，造成未來發文的“曝光反噬”。



第一個後遺症是“推錯人”，楊書成指出，未來蔣萬安發嚴肅市政、民生政見時，演算法可能會優先推播給這群剛來灌水、但平時根本不支持他的帳號，引來更多冷嘲熱諷。