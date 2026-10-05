萊爾校長製作人韋淳祐：洋流沒破圈而是繞圈

萊爾校長製作人韋淳祐接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月6日電（記者 張嘉文）民進黨台北市長參選人沈伯洋支持者近日大舉湧入中國國民黨籍台北市長蔣萬安臉書，短短一天就突破58萬則留言，引發討論。“萊爾校長”製作人、熟悉社群和網路的“風向株式會社”總監韋淳祐向中評社表示，56萬留言不能直接等同真實政治支持度，這次大量留言甚至出現凌晨四、五點仍“高速而勻速”增加等不正常現象。



韋淳祐說，雖不能據此直接斷定是網軍攻擊，但此動作很有“秀肌肉”的意味，只是真正關鍵仍是能不能說服中間選民。目前觀察“洋流”聲勢，完全看不出有破圈，主要是在動員綠營基本盤，從夜市活動到造勢場合，甚至還需要外縣市支持者動員，“這不是破圈，是在繞圈”。



韋淳祐曾任國民黨新媒體部主任，熟悉網路社群操作，曾帶領團隊打造“萊爾校長”角色諷刺賴清德。日前毒油事件時，因推出影片“油不得你”，以AI仿造賴清德聲音作為旁白，遭警方上門關切，引發關注。



民進黨台北市長參選人沈伯洋過去曾發文談及在“社區中心提供毒品與乾淨針頭”，引發選戰攻防。國民黨台北市長蔣萬安3日晚間在臉書發文強調反毒沒有模糊空間，卻湧入大量負面留言，截至5日已超過58萬則。



韋淳祐接受中評社訪問時對此表示，臉書近年持續調整機制，現在更鼓勵留言互動，也因此提高同溫層集體留言的效率，這是此次大量留言的背景之一。但這次綠營動員確實出現一些不正常狀況，有網友發現凌晨四、五點仍出現“高速而勻速”的留言。



“這兩件事很重要，一個是速度很快，一個是勻速留言。”韋淳祐說，以社群工作者的角度來看，這並不太正常，但不能直接斷定一定是網軍，因為認定網軍還必須有金流等其他要件，目前只能判斷大量留言背後存在不正常狀況。



至於外界估算若發動如此規模的留言，成本可能高達500萬元？韋淳祐認為，若真的有人發動，這樣的成本估算合理，而且以沈伯洋這次面對危機而言，即使投入這樣的成本也可能划得來，因為沈要面對的解釋成本很高。