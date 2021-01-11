張馨文：大陸用科技展現城市底蘊　值得學習

中華大學特聘教授兼觀光學院院長張馨文。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月6日電（記者 盧誠輝）中秋節前剛去重慶參訪回台的中華大學特聘教授兼觀光學院院長張馨文接受中評社訪問表示，他已約30年沒到過重慶市，這次參訪對重慶的都市更新與傳統文化保護印象深刻，也認為大陸運用科技展現城市底蘊與美學的用心，值得台灣學習。



張馨文，陽明交通大學運輸科技與管理學系博士、英國牛津Brookes大學觀光規劃碩士，中華大學特聘教授兼觀光學院院長。



張馨文強調，大陸不只用無人機燈光秀來展現重慶市的城市底蘊與美學，更將科技力導入各項建設當中，其中又以重慶東站最讓人驚豔，現代化的設計還蘊含人性化的體貼，從進站、搭車、出站到轉乘接駁等體驗，處處有驚喜。



她提到，這次是受重慶市城市規劃協會邀請，她跟都市計劃學會一起出席“渝台傳統文化保護與城市更新”學術交流會。短短4天3夜的行程，讓她對重慶市有了全新的認識，因為這跟她30年前到重慶的體驗已完全不可同日而語。



張馨文指出，其中最令她印象深刻的是在重慶城市規劃展覽館的無人機燈光秀，超過1萬台無人機同時升空起飛，讓人看得目瞪口呆。無人機燈光秀搭配長江、嘉陵江匯流的兩江四岸城市天際線，呈現重慶驚人的建設成果與科技力。



張馨文表示，才花3年時間就蓋好的重慶東站也讓她相當驚艷，該站整合了高鐵、城際、市域鐵路與城市軌道交通網絡，四座出入口八層樓的現代化設計，讓他們一行人從進站、搭車、出站到轉乘接駁，都有很好的體驗。她還特別加價升等高鐵商務艙，體驗宛如飛機商務艙的單人太空座設計。



她說，除體驗重慶城市更新後的強大科技力外，此行她也參訪了包括重慶抗戰遺址博物館及黃山官邸等遺址，發現遺址內詳實記錄著“中華民國”的對日抗戰史實，展現大陸尊重歷史與保護文化的包容力與用心。



張馨文認為，擁有超過3000年歷史的重慶市是巴蜀文明的發源地，大陸不僅用心保留歷史老街、古道的樣貌，還不斷思考如何在這座山城裡去創新，透過各種穿山穿江軌道交通、跨江橋樑群、盤山立交與立體人行步道系統，以及大眾運輸垂直復合利用等規劃，在保護傳統文化的前提下去進行城市更新，讓人相當佩服與驚豔。

