黃牧仁：扛住58萬留言攻擊　蔣萬安進化了

常在臉書針貶時事的政治觀察者黃牧仁。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月6日電（記者 張嘉文）中國國民黨籍台北市長蔣萬安日前臉書發文，評論民進黨台北市長參選人沈伯洋過去談毒品的文章，臉書被58萬則留言灌爆。政治觀察者黃牧仁向中評社表示，一般藍營政治人物面對這麼大的負面聲量，很可能早就縮回去了，但蔣萬安這次不僅扛住，還雲淡風輕回應，甚至繼續反攻毒品議題，可說已進化了。



黃牧仁說，一般藍營政治人物不要說碰到58萬則留言，看到1萬則留言、1萬個負面反應，可能就退縮了。蔣萬安這次面對這麼大的網路攻勢卻沒有被帶著走，顯示因應方式已有很大改變，“至少他扛得下來，這一點已經超過我的預期”。



黃牧仁，又名譯者K.K.，畢業於台灣大學心理系，主要以K.K.名義從事漫畫、輕小說日文翻譯。他曾於台北市政府資訊局任職約聘人員，2011年參與創辦“台北公眾區免費無線上網”，有“Taipei Free創辦人”之稱，平時常在臉書針砭時事。



對於“洋流”攻勢，黃牧仁認為，和2018年的“韓流”相比，兩者有很大不同。韓流在2018年7月左右，網路上就已因韓國瑜過去與王世堅交鋒的影片開始自然累積巨大流量，民眾從認識韓國瑜、產生興趣，再一路擴大成政治效應，有一段醞釀時間。



反觀“洋流”，黃牧仁說，直到今年8月底、9月初才開始被大力操作，時間已經太晚，人工操作痕跡也比較明顯。尤其這次蔣萬安臉書一下湧入數十萬則留言，“如果是10萬，大家可能還會覺得洋流氣勢很可怕，支持者非常狂熱”，但衝到50多萬，反而容易讓外界質疑其中究竟有多少是真實、多少是重復留言。



黃牧仁認為，網路動員本來就可能是真人與操作力量同時存在，即使大量留言中有網路操作介入，也不能因此否定其中有真實支持者。網路操作更像“催化劑”，透過海量、密集留言觸動演算法，再把貼文推送給更多同溫層支持者，進一步帶動真人參與。



他說，即使假設58萬則留言中衹有一成是自然產生，也有5萬名真人參與，規模仍然不小。因此對政治人物來說，看到數十萬則負面留言，心理壓力一定存在，若把時間拉回2014年，這種網路聲量對藍營造成的衝擊可能非常大，也可能就此士氣垮了。