劉復國：中美合作比以往多確立G2關係

政治大學國際關係中心兼任研究員劉復國。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月5日電（記者 鄭羿菲）針對中美關係，政治大學國際關係中心兼任研究員劉復國接受中評社訪問表示，現在的中美關係依然是在“競爭、衝突、合作”的框架內，還無法說美國在與中國修復關係，但合作層面較以前多。中國從2021年中美高層阿拉斯加會談就在爭取與美國平起平坐，如今美國總統特朗普在華府中美峰會給了中國這個地位，全球G2大國的關係正式確立。



劉復國為英國赫爾大學（The University of Hull）政治學博士，曾任政治大學創新國際學院院長、國際關係研究中心美國與歐洲研究所所長，現為政治大學國際關係研究中心兼任研究員，研究專長包括亞太區域安全、國家安全、外交政策、美國東亞戰略。



劉復國接受中評社訪問表示，這場“習特會”，從中美角度分析都各有三項收穫，對美國來說，一、特朗普面臨期中選舉，很需要中國帶來大禮包，而中方承諾在2027年和2028年每年進口至少1000萬公噸美國煤炭，中美雙方也對等降低各自進口、規模達300億美元的關稅，並重申5月“習特會”的採購延續，這對選前一個月的特朗普非常重要。



劉復國說，二、維持中美溝通管道並管控風險，即便中美之間還有很多矛盾，但中美元首峰會達成的默契成為底下事務性質會議的最高原則，持續的中美峰會已改變過去一段彼此不溝通的情況，尤其在高科技領域、AI產業、地緣政治，彼此都劃定紅線，管理可能的衝突。



劉復國指出，三、具延續性的高層外交，特朗普已對外宣布很樂意11月參加在深圳舉辦的APEC高峰會，甚至12月還有G20峰會，也就是今年可能會有4次中美峰會，在近代中美之間是絕無僅有的，這4次峰會也都會延續中美元首要討論的議題，彼此知道底線、下次繼續推進。



劉復國認為，從中國的角度來看，三項收穫分別是，一、大國元首外交的政治紅利，從2021年中美高層阿拉斯加會談，雙方火藥味十足，中國在爭取平起平坐，而現在特朗普親迎習近平，給了中國平起平坐的形象，全球G2大國的關係正式確立。二、習特會提到二戰同盟的歷史敘事，強調中美共同對抗軍國主義，是中美未來要加強合作，也讓日本首相高市早苗坐立難安。



劉復國表示，三、中方利用“習特會”再次強化反對台獨的立場形象，雖然美方沒有回應，但此次在美國的主場提出，相信中方在後續兩次的中美峰會還會有相同主題、不同論述，來讓特朗普知道台灣問題非常重要。



劉復國說，當今的中美關係依然在複雜的“競爭、衝突、合作”的框架內進行，不能靠著單次的中美元首峰會，就說美國要與中國修復關係，因為美國在“習特會”前，再度制裁中國企業，因此現階段的中美關係仍不脫“競爭、衝突、合作”，但可以說現在中美的合作機會，比以前還多。如伊朗問題，中美都同意霍爾木茲海峽必須要暢通，不准任何國家要求收費，也認為伊朗應履行不發展核武，中美都有共識，伊朗也就得多加考慮。

