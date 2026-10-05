徐佳青自肥涉貪？台“外交部”稱將主動調查

僑務委員會委員長徐佳青。（中評社 資料照） 中評社台北10月5日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨“立法院”黨團5日再度爆料“僑委會委員長”徐佳青利用特權讓兒子以“攝影官”名義周遊列國、老公開公務車等爭議。“僑委會”傍晚回應，所有公務行程均依法申報、核實執行，並無違法或不實之處。不過，台“外交部”則表示，將主動要求駐美代表處調查並回報。



台灣民眾黨日前曾爆料，徐佳青安排兒子登上東沙島，隨後遭“監察院”認定違反《公職人員利益衝突迴避法》，裁罰新台幣10萬元。民眾黨團5日再爆料，2024年徐佳青的美籍丈夫唐博偉違規開駐華府中心的公務車當私家車用，甚至徐2022年任副委員長時，讓當時14歲的兒子冒充成無編制的“攝影官”隨行出訪“蹭吃蹭車”，要求徐立刻停職，“外交部”、“僑委會”依法究責。



“僑委會”表示，“僑委會”成立宗旨在於連結全球僑胞、協助海外僑社發展並凝聚僑心，徐佳青率團出訪、前往海外視察或出席僑界重大活動，都是依法履行公務職責的必要行程。所有出訪計劃、人員配置及預算動支，皆依《“國外’出差旅費報支要點》及相關預算法規核實辦理，各項經費申報與核銷均受審計機關嚴格監督，並無違法或不實之處。



對於2024年徐佳青的美籍丈夫唐博偉違規開駐華府中心的公務車當私家車用一事，“僑委會”說，駐外人員與海外公務車輛的調派，也都符合相關作業規定，使用範圍僅限公務行程，沒有任何私用或溢領情事。



不過，台外交則回應，針對駐外館處公務車輛已有明確管理規範，原則上應依公務需要使用，對於民眾黨團指稱駐美國代表處僑教中心公務車曾有不當使用情形，將要求駐美代表處調查實際用車狀況並回報。



台“外交部”強調，截至目前並未收到相關申訴或檢舉，但仍將主動請涉及的駐外館處查明事實，再進一步確認是否違反公務車使用及其他相關規範，並視調查結果依規定辦理。