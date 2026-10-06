管中閔轟蘇巧慧　韋淳祐：該妳直球對決了

管中閔批民進黨新北市長參選人蘇巧慧是“道德的懦夫，也是政治上的懦夫”，韋淳祐喊話蘇巧慧，該妳直球對決了。（照：韋淳祐臉書） 中評社台北10月6日電／台大前校長管中閔近日針對過往論文爭議開砲，批評民進黨新北市長參選人蘇巧慧至今未承認錯誤，更直指她是“道德的懦夫，也是政治上的懦夫”。國民黨前新媒體部主任韋淳祐5日也在臉書發文聲援，援引管中閔及張淑娟過往遭遇，質疑兩起相隔4年的事件中都出現蘇巧慧身影，並向她拋出3個問題，喊話“蘇巧慧，該妳直球對決了”。



韋淳祐表示，日前由年輕夥伴製作的“風向株式會社”專訪管中閔，出發點就是希望“還當事人一個公道”。他指出，張淑娟2022年遭媒體人在政論節目影射為緋聞案女主角，而管中閔則在2018年台大校長遴選風波期間，被質疑論文涉及抄襲，兩起事件時間不同、當事人也互不相干，但蘇巧慧都曾出現在相關場合。



針對近期藍營質疑，蘇巧慧競辦則回應，蘇巧慧“從未指控管先生論文為假，也從未就張女士個人私事提出評論”，並批評國民黨為選舉發動一連串負面攻擊。



對此，韋淳祐反問，如果蘇巧慧競辦對管中閔案的說法成立，為何管中閔仍公開批評，蘇巧慧“到今天不承認錯誤，用話術來擺脫”？而若張淑娟案的回應成立，為何張淑娟事隔多年後仍點名蘇巧慧與吳思瑤，認為兩人是當年事件的“幫凶”？



韋淳祐說，“一個人這樣說，可以說是誤會；兩個不相干的人，說出同一個名字。一次是誤會，兩次是習慣。”



韋淳祐並回顧，2022年有媒體人在政論節目談及張淑娟時，蘇巧慧人在節目現場，當時曾表示事情來了就應該“直球對決”，面對並處理；2018年，時任民進黨“立委”張廖萬堅召開記者會，質疑管中閔論文涉及學術倫理問題，蘇巧慧也共同出席，並曾以“非常痛心”表達立場。



韋淳祐認為，政治人物若對事件尚未查證，完全可以選擇不出席，或直接表示“這件事未經查證，我不評論”，但蘇巧慧當時選擇出席相關場合，也公開發言，如今就應該對過去說過的話負責。



韋淳祐也引述管中閔說法指出，“妳蘇巧慧坐在旁邊這就是態度”，並認為蘇巧慧至今仍未承認錯誤、試圖以話術切割責任，因此才會遭管中閔重批是“道德的懦夫，也是政治上的懦夫”。



對於蘇巧慧競辦將近期相關質疑形容為“一連串負面攻擊，有如膝反射”，韋淳祐則反駁，張淑娟與管中閔都不是這次選舉候選人，相關事件分別發生於2022年及2018年，並非因這場選舉才出現。他認為，兩位當事人多年後再度出面，就是希望相關政治人物正視當年的言行。



韋淳祐最後直接向蘇巧慧提出3個問題：第一，當時有沒有查證？第二，如今回頭看，是否認為當年的發言有所不妥？第三，是否願意向張淑娟、管中閔道歉？



韋淳祐並引述管中閔在專訪中的說法，指管中閔“幾乎可以確定”，蘇巧慧當年從頭到尾沒有翻過張廖萬堅所質疑的論文。韋淳祐強調，這3個問題“都不是負面攻擊，也與選舉無關，只跟人性有關”，最後更以“往事並不如煙”喊話蘇巧慧，既然當年曾要求別人“直球對決”，現在也應正面回應外界質疑。