徐佳青涉貪？卓榮泰：盡快調查後報告

卓榮泰接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月6日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨“立法院”黨團昨再度爆料“僑委會委員長”徐佳青利用特權讓兒子以“攝影官”名義周遊列國、老公開公務車等爭議。“行政院長”卓榮泰6日表示，公務員一定要自我提高自律，各方面注意觀感，一切等“外交部”、“僑委會”報告後，再向民眾報告。



台灣民眾黨日前曾爆料，徐佳青安排兒子登上東沙島，隨後遭“監察院”認定違反《公職人員利益衝突迴避法》，裁罰新台幣10萬元。民眾黨團5日再爆料，2024年徐佳青的美籍丈夫唐博偉違規開駐華府中心的公務車當私家車用，甚至徐2022年任副委員長時，讓當時14歲的兒子冒充成無編制的“攝影官”隨行出訪“蹭吃蹭車”，要求徐立刻停職，“外交部”、“僑委會”依法究責。



“僑委會”昨傍晚回應，所有公務行程均依法申報、核實執行，並無違法或不實之處；台“外交部”則指出，將主動要求駐美代表處調查並回報。



“行政院長”卓榮泰6日率官員赴“立法院”施政報告並備詢。



卓榮泰會前接受媒體訪問表示，若干事實，縱然有徐佳青自身的說明，但已由“外交部”、“僑委會”再進行了解，期待盡快將調查結果回報，我們可以公諸於世，讓整個事情可以水落石出。他強調，公務員一定要自我提高自律，在各個方面都要特別注意到觀感跟法律的要求。



卓榮泰說，希望新聞報道要有正確的事實，一切待“外交部”、“僑委會”的報告後，我們再向民眾報告。