台中慶雙十　盧秀燕宣布首創無人機護旗

台中市長盧秀燕主持市政會議。（中評社 方敬為攝） 中評社10月6日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天宣布台中雙十慶典有兩大亮點，首先，延續往年，現場將展現全台最大面青天白日旗，展現我們守護“中華民國”的決心；其次，將首創由無人機攜帶旗幟飛越市府廣場，配台中發展無人機產業的方向。



本周六是雙十慶典，台中市長盧秀燕6日主持市政會議，公布市府慶雙十活動內容。她表示，為了展現守護“中華民國”的決心，台中市政府將在當天上午8點，於府前廣場舉行盛大的升旗典禮，歡迎民眾共襄盛舉。



盧秀燕說，台中市慶雙十，將比照往年，在現場展現全台最大面青天白日旗，台中這幾年雙十升旗典禮，都會安排展現巨型旗幟，非常震撼，今年安排76名後備憲兵來展護旗幟，謝謝退役憲兵支援。



盧秀燕進一步表示，除了展現全台最大面青天白日旗，我們今年也有創新，她先前宣示要積極發展無人機產業，所以今年雙十慶典將特別安排，由無人機以大雁分隊的方式攜帶青天白日旗，越過市府廣場，展現在地無人機產業的技術與效能，也替雙十慶典增色。



盧秀燕提到，今年的雙十歌曲領唱團隊，將由勇奪世界少棒冠軍的和平區德芙蘭國小少棒隊球員擔任領唱者，與民眾分享奪冠榮耀，歡迎大家雙十當天到台中參加升旗典禮，展現愛國精神。