洋流群眾來自全台　網嘲：沒什麼台北人

民進黨台北市長參選人沈伯洋競總成立大會支持者來自全台，“鎖綠鴉”臉書粉專酸，沈伯洋應該要選2028了吧？（照片：“鎖綠鴉”臉書） 中評社台北10月6日電／民進黨台北市長參選人沈伯洋4日舉辦競選總部成立大會，多位民進黨大咖現身，除了賴清德、蕭美琴站台外，民進黨籍高雄市長陳其邁跟蔡英文也出席相挺。沒想到記者訪問現場群眾，來自全台各地的都有，卻沒什麼台北人，連記者也傻眼。網友表示，“笑翻了”、“全台幫台北市民選擇”。



“鎖綠鴉”臉書粉絲專頁5日PO出影片，記者廖筱君訪問綠營支持者，群眾回答“我是台南人”、“林口”、“嘉義隊”、“中壢”、“基隆”、“中和”、“我西螺的”、“花蓮”，“鎖綠鴉”直酸，“全台的洋流都來聚集了，PUMA（沈伯洋英文名字）應該要選‘總統’了吧？”



“政知局”臉書粉絲專頁5日分享的畫面中，還有人回答“台南”、“桃園”、“汐止”、“台中”，連訪問的廖筱君都不禁失笑。



“政客迷因”臉書粉絲專頁5日表示，“原本在猜是只有台北的黨部動員5300人，但是看完記者現場採訪後，不會是每個黨部動員5300人吧？”



網友則留言說，“笑翻了”、“全台幫台北市民選擇”、“笑死，參加的都不能投給他”、“都沒投票權的來攪豬屎”、“全台灣的都來，就是沒有什麼台北的”、“沈乾脆去選‘總統’好了”。