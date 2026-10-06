沈伯洋造勢出現聖光？社群諷造神像邪教

針對綠媒報導沈伯洋致詞時天現聖光，“觸極者”在臉書發文表示看法。(照:“觸極者”臉書粉專) 中評社台北10月6日電／民進黨台北市長參選人沈伯洋4日舉辦競總成立大會，多位綠營大咖現身相挺，但記者訪問群眾卻沒什麼台北人。有青鳥在社群炒作沈伯洋致詞時“天現聖光”，綠媒渲染此事卻不用被警告裁罰，昨非今是雙標引網友直呼“越來越像邪教了”。



“觸極者”粉專提到，2018年韓國瑜選高雄市長，中天報道〈三市長合體，天空出現鳳凰雲〉，被NCC裁罰40萬、並納入關台理由之一，如今綠媒渲染沈伯洋致詞時天現聖光？“快辦綠媒啊？不對...當時關中天的鑑定人之一就是沈伯洋！”



沈伯洋4日造勢，媒體人董智森判斷現場聚集約2萬人，但綠營社群炒作不滿足於此，有青鳥在Threads分享現場畫面，直呼“沈伯洋在講話時，天空出現一道光，像是沈伯洋的spotlight，好美好感動喔！”“難道台北真的要‘變天’了嗎？”



4.8萬追蹤的臉書粉專“高雄林小姐”轉發脆的言論截圖，反諷直酸：“感人肺腑，賺人熱淚，根本神跡啊！越來越像宗教了。”



更有命理老師把指南宮大火也扯進來分析“前面兩個象，我都已經寫過文章留下紀錄。第一象，指南宮大火—‘火煉更新’；第二象，福德宮甘蔗—‘節節高升’。而今天，第三個象出現了。如果從玄學‘取象’來看，這一幕，我會下四個字：‘撥雲見日’，雲在前，光在後。雲能遮日一時，卻遮不住光芒再現。更耐人尋味的是，把三個象連起來，從煉到升，再到今天的‘光’”。



網友表示“他們真厲害，一個胡說八道的人也能捧成這樣”、“為什麼來的人多半是外縣市的”、“造神造得太誇張了吧”、“不知道的人還以為選教主”、“迴光返照，且珍惜選前瘋光”、“會不會是末了的餘光？”“洋流聖光出現，要升天了？”“邪教無誤”。