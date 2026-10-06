蔣萬安、沈伯洋首場辯論達共識　TVBS主辦

國民黨籍台北市長蔣萬安（左）及民進黨台北市長參選人沈伯洋。（中評社合成資料照） 中評社台北10月6日電／有媒體報導，中國國民黨籍台北市長蔣萬安及民進黨市長參選人沈伯洋9月已簽署辯論同意書給《TVBS》，但因沈伯洋陣營希望能有特定立場偏綠媒體加入，所以辯論至今卡關。沈伯洋5日回應，目前有邀約辯論的媒體都簽了，對於跟蔣萬安辯論他沒有附帶任何條件。蔣萬安競辦發言人陳柏翰則說，謝謝沈伯洋同意在《TVBS》辯論，期待《TVBS》盡快協調及安排，大家密切配合，決定辯論時間及其他細節。



沈伯洋5日上午透過社群網站臉書指出，“剛剛看到有媒體說關於辯論，我們希望偏綠媒體加入再舉辦，到底消息是哪來的”，目前有邀約辯論的媒體“我全部都簽了”，與尋求連任的蔣萬安辯論沒附帶任何條件，甚至不是電視台的就地辯論，不限場地與時間，“我都OK”，就是希望大家能一起討論市政。



蔣萬安競選辦公室發言人陳柏翰表示，聯利媒體股份有限公司《TVBS》之前就已邀約，原本就回應同意，也謝謝沈伯洋在臉書釋出同意意向，期待《TVBS》盡快協調及安排，將密切配合，決定辯論時間及其他細節。



沈伯洋競選總部發言人蔡一愷強調，沈伯洋多次公開表達，辯論時間、地點、形式甚至場次都可協調。既然蔣萬安願意辯論，相信市民樂見2人公開接受市民檢驗關於市政與城市未來想法。