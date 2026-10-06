徐佳青爆自肥　羅智強：竊鉤者誅竊國者侯

藍委羅智強接受媒體採訪。（中評社 邱筠媜攝） 中評社台北10月6日電（記者 邱筠媜）針對台灣民眾黨“立法院”黨團爆料“僑委會委員長”徐佳青涉嫌違規讓兒子在重要僑會場合當攝影官，台“外交部政務次長”吳志中呼籲外界體諒徐佳青是母親，有照顧兒子之責。對此，中國國民黨“立委”羅智強今於“立法院”受訪表示，這是“竊鉤者誅，竊國者侯”，對比過往基層警員與清潔隊員小錯即遭嚴懲，檢方要不要比照過去的標準辦案？難道只有民進黨高官值得大家體諒嗎？



羅智強痛批，這叫“竊鉤者誅，竊國者侯”，吳志中叫大家體諒徐佳青，但他想要問大家，曾經有警員在上班時間騎公務車，載著生日蛋糕送給女朋友被判刑，請問有沒有體諒這位警察？此外，有清潔隊員把價值32元的電鍋送給生活非常艱困的拾荒老婦，結果被以貪污罪判刑，請問民進黨的高官們，沒有體諒這位清潔隊員？



羅智強說，按照這些標準，想問問檢方要不要動起來啊？這不是羅智強的標準，這是過去司法辦警員、辦清潔隊員的標準，那請問要不要動起來呢？難道只有民進黨的高官值得大家體諒嗎？



民眾黨團日前爆料，徐佳青安排兒子登上東沙島，隨後遭“監察院”認定違反《公職人員利益衝突迴避法》，裁罰新台幣10萬元。民眾黨團5日再爆料，2024年徐佳青的美籍丈夫唐博偉違規開駐華府中心的公務車當私家車用，徐2022年任副委員長時，讓當時14歲的兒子冒充成無編制的“攝影官”隨行出訪“蹭吃蹭車”，要求徐立刻停職，“外交部”、“僑委會”依法究責。“僑委會”5日晚間回應，所有公務行程均依法申報、核實執行，並無違法或不實之處。



“外交部政務次長”吳志中今受訪表示，“外交部”沒有接到任何檢舉，目前正在釐清真相，“請大家不要忘記，徐佳青是帶一個未成年的兒子，身為母親要照顧他的兒子。”