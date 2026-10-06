沈伯洋不認昔談毒品除罪　郭正亮揭誠信危機

民進黨台北市長參選人沈伯洋。（中評社 資料照) 中評社台北10月6日電／民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年談毒品除罪化的文章引發爭議，沈伯洋表示被造謠、喊告，但被打臉就是他的文章原話。前“立委”郭正亮強調沈伯洋的問題就是信任、誠信危機，沈總是故意裝作不記得自己講過的話，洋流號最終恐怕20萬人都沒有。



郭正亮5日在《大新聞大爆卦》節目指出，他以前在美國讀書時，很多人對毒品都是這種自由派觀點，可是美國社會歷經那麼久的震盪，大概也知道“差不多了”。後來Bloomberg（彭博）去當紐約市長，曾打出“零容忍”口號，“自由派全部反對！”可是零容忍政策有效，紐約的犯罪率也隨之下降了，這是事實，後來紐約的自由派就不講話了。



郭正亮表示，所以這個議題根本不需要蔣萬安出手，就把沈伯洋2014年的文章拿出來，唸給大家聽！郭正亮說，沈伯洋這個就是讓人懷疑誠信！為什麼沈伯洋每次都不敢面對自己以前的主張？



郭正亮質疑，“所以人家才會說：沈伯洋你是不是害怕想起？（電影《返校》台詞）不是忘記了吧？還是故意裝作不記得吧！請問沈伯洋你爸爸跟中國大陸做了多少錢的生意？要不要回顧一下？請問你從美國、英國的‘單位’拿到多少錢？4700萬要不要回憶一下？”



郭正亮表示，沈伯洋就假裝忘記啊，都是這樣在處理問題！沈伯洋這樣只會累積更多人對他的不信任！沈伯洋的問題，就是信任問題。他的信任圈已經到頂了啦！請問‘洋流號’，最後有幾個人登記為船員？不到20萬！黃益中(電視名嘴、公民教師)最後登記是10月1日，他是10萬5878。10月4日總部就成立了，你連20萬都沒有！請問王偉忠那300萬跑去哪裡了？”