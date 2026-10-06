徐佳青遭爆出訪帶兒　台官員：母親要顧小孩

針對徐佳青事件，吳志中受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月6日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨“立法院”黨團爆料，“僑委會委員長”徐佳青過去出訪時，曾頻繁讓當時14歲的兒子以“攝影官”名義隨行，引發爭議。台“外交部次長”吳志中今天表示，“外交部”並未接到任何相關檢舉，目前已請駐德代表處釐清真相，有結果後會向外界報告。



但吳志中強調，要理解徐佳青就是一個母親，對當時僅14歲的未成年兒子負有照顧責任，至於實際情況究竟如何，仍應等調查清楚後再進一步說明。



吳志中今天隨“行政院長”卓榮泰前往“立法院”進行施政報告並備質詢，會前接受媒體訪問時做出以上表示。



民眾黨團5日召開記者會指出，接獲知情人士爆料，徐佳青2022年擔任“僑委會”副委員長”期間，曾讓當時14歲的兒子隨行出訪，並質疑其以無正式編制的“攝影官”身分參與行程。此外，徐的美籍丈夫唐博偉也被指曾使用駐華府相關單位公務車，民眾黨團要求相關單位調查。



吳志中表示，針對徐佳青兒子一事，“外交部”目前沒有接到任何檢舉，相關內容也是從媒體報導得知，尚未獲得任何證實。不過既然媒體已經披露，民眾黨團也召開記者會提出質疑，“外交部”有釐清真相的必要，因此內部已經開始處理，目前已請駐德代表處釐清相關情況。



至於徐佳青丈夫遭指使用公務車一事，吳志中說，“外交部”也已促請駐美代表處釐清，不能只聽單方面說法，雙方面都要查清楚。他也強調，“外交部”公務車原則很清楚，“公務車當然是只有我們外交官可以使用”。