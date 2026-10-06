檢調動作未停　成台東縣長選戰變數

台東縣長參選人吳秀華(右)競選總部4日下午正式成立，縣長饒慶鈴交棒給吳秀華。(照片：吳秀華臉書) 中評社台北10月6日電／“歷史不會重來，但常驚人相似！”8年前，饒慶鈴被形容史上中國國民黨最弱台東縣長候選人，卻拿下歷屆最高票，粉碎民進黨最接近勝利的機會；如今饒屆滿擬交棒議長吳秀華，民進黨陣營推出資深“立委”陳瑩、跨派系整合，加上無黨籍李吳穎智、王志偉參選，聲稱“最接近勝選的一次”。選舉勝負，對藍綠各具政治意義及影響。



根據《中時新聞網》報導分析，台東縣雖是偏鄉，在全台22縣市屬長期藍大於綠的“藍營鐵票倉”，另因原住民占全縣人口近4成而屢成“原住民政治關鍵戰場”，兩者都極具政治指標意義，深厚的地方派系、家族政治與政黨緊密結合，成為選舉勝負關鍵，這3項特點都反映在年底縣長選戰。



2018年縣長選舉，饒慶鈴欲接棒黃健庭，雖有同黨前縣長鄺麗貞違紀參選，仍突破綠營選前預估的五五波，以7萬577票、得票率59.05%大勝民進黨候選人劉櫂豪2萬6313票；4年後饒再以6萬8661票、得票率61.22%連任，與劉差距擴大至2萬7557票。2次選舉形成國民黨在縣長層級的得票基準。



饒慶鈴以8年政績助攻欲接棒的吳秀華，還親任競總主委操盤，但檢調7月起大動作偵辦吳家族農路案，雖尚處調查階段，司法力量已衝擊選情。陳瑩經蔡英文跨派系整合前“立委”劉櫂豪、賴坤成加入競選團隊，化黨內競爭為“分進合擊”，但除須基本盤全數歸隊，更需向外擴張，才能縮小甚至反超差距。



其中，原民票是觀察指標之一。吳秀華是原民媳婦且地方人際網絡強大，陳瑩是原民“立委”並長期經營原鄉，2人各具優勢。劉櫂豪多次參選縣長都未撼動原鄉，陳瑩能否縮小差距，是藍營基本盤是否鬆動的重要訊號。至於李吳穎智、王志偉票數得能否牽動勝負待觀察。



這場選戰還涉及地方勢力接班，饒慶鈴卸任後政治動向受矚目，胞妹饒慶鈺自新北市府辭官返鄉參選縣議員。吳秀華胞兄吳俊立曾任台東縣議長、縣長，她肩負延續吳家政治勢力的壓力。陳瑩父親陳建年曾任2屆國民黨台東縣長，她也須承接家族政治。若藍營繼續執政，可反映饒慶鈴政治聲望及地方家族是否成功接班。若台東76年來首次綠營執政，將改變藍綠板塊、牽動未來“立委”及大選選舉布局。