毒品與藥品劃上等號？卓榮泰：當然不一樣

藍委洪孟楷。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月6日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立委”洪孟楷今天質詢“行政院長”卓榮泰時，拿民進黨台北市長參選人沈伯洋過去曾提及“建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭”說法，連番追問卓是否認同，卓多次以台北市現行減害政策回應，並稱這是經過國際驗證的措施，讓洪不滿痛批，根本是“問A答B”，“你完全不敢正面回答”。



洪孟楷再追問毒品和藥品能否畫上等號？卓榮泰明確回答“當然不一樣”。洪則強調，既然兩者不同，政府就應正面說明沈伯洋過去的相關主張，究竟是否符合政府立場，但卓仍未正面回應。



卓榮泰今天率同各部會官員赴“立法院”，進行施政報告並備質詢。



洪孟楷質詢時藉機繼續追打沈伯洋的社區供毒議題，他問卓榮泰，台灣是否是一個毒品零容忍的社會？卓回應“是”，並稱“我們也可以拚反毒”。洪隨即追問，對於執政黨“立委”（民進黨台北市長參選人沈伯洋）過去主張仿效其他國家，建立社區中心提供吸毒者毒品與乾淨針頭，卓是否認同？



卓榮泰表示，台北市目前有34家社區藥局從事相關工作，也有美沙冬等措施。洪追問，美沙冬是藥品還是毒品？卓表示是二級管制藥品。洪隨即強調，他問的是“提供毒品”，要求卓直接回答是否認同。



卓榮泰說，“這是一個減害的措施，全世界是有國際驗證過的”，台灣很多城市也都這樣做。洪孟楷再追問，這是否代表卓認同在社區中心提供毒品及針頭？卓則要求洪“把話講精準一點”，並強調政府是依照目前實際執行的減害政策來說明。



洪孟楷不滿地說，他引用的是執政黨“立委”文章中的文字，沒有加油添醋，問題就是政府未來是否可能在社區中心提供毒品與乾淨針頭，但卓始終以現行減害措施回答，“套一句現在脆上大家很愛講的話，就是問A答B”。