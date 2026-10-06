羅智強：沈伯洋曾提社區供毒　家長被嚇到了

藍委羅智強穿著“我反毒 堅決反對社區供應毒品”白T恤召開記者會。（中評社 邱筠媜攝） 中評社台北10月6日電（記者 邱筠媜）民進黨台北市長參選人沈伯洋的“社區中心供應毒品”言論爭議延燒，中國國民黨籍“立委”羅智強今於“立法院”受訪表示，沈伯洋的主張引發台北市民及家長恐慌，近日辦公室接到無數家長反映“被嚇到了”。他質疑，沈伯洋今天終於承認他講的是“社區中心供應毒品”，但改為解釋“社區中心”是醫療院所，卻沒有說明毒品是什麼，究竟是海洛因、安非他命，還是芬太尼？



民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年曾發布文章稱要在“社區中心提供毒品與乾淨針頭”的言論引發爭議，國民黨“立委”羅智強、賴士葆、李彥秀、徐巧芯、葉元之、許宇甄等人發起聲明反毒品，更出動大型LED廣告金剛車，繞行台北大街小巷。沈伯洋5日表示，面對這純然的造謠，應該會採取法律行動。



羅智強今上午身穿“我反毒 堅決反對社區供應毒品”白T恤於議場前召開記者會，他表示，沈伯洋昨天氣急敗壞稱要告他，他建議沈伯洋不要生氣，因為2014年提出“在社區提供毒品給吸毒者”的不是羅智強，而是沈伯洋。



羅智強表示，沈伯洋2014年文章提到，若全面推動毒品除罪化對部分人過於偏激，台灣至少可以仿效部分國家建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨針頭。任何學過中文的人都知道，沈伯洋文中提到的目標是“吸毒除罪化”，階段性目標則是“社區中心提供毒品給吸毒者”。



羅智強說，若沈伯洋要告他，建議應該告兩個人，第一個是2014年的沈伯洋，因為提出社區供應毒品的是2014年的沈伯洋；第二個是疾管署長羅一鈞，因為羅一鈞昨天表示，不清楚沈伯洋所稱社區中心提供毒品的意思，需由沈伯洋解釋，等於認證沈伯洋確實提出相關主張。