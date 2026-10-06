徐欣瑩陣營批落款造神　鄭朝方籲正向選舉

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩競辦發言人徐維遠質疑，民進黨新竹縣長參選人鄭朝方“既然高喊人民是主角，為何在竹北市公共建設落款造神？”（照片：徐欣瑩競辦提供） 中評社台北10月6日電／中國國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩競辦發言人徐維遠5日質疑民進黨新竹縣長參選人、現任竹北市長鄭朝方喊“縣民當主委”，卻在竹北市公共建設落款造神，呼籲跟進徐提出的“陽光縣政承諾”；鄭朝方競辦反嗆“毀滅別人不會成就自己”，期盼回歸正向選戰，雙方炮火猛烈。



徐維遠指出，徐欣瑩長期主張“人民才是城市的主角”，鄭朝方也喊“縣民當主委”，理念既然相近，就應說到做到，強調“人民是不是主角，不是看選舉時怎麼喊，而是看過去怎麼做。”



徐維遠批評竹北市公共設施常出現首長名字，質疑“為了養鄭朝方落款、發亮的這3個字，還要浪費電費。”並指公共建設是納稅人資產，公帑不該拿來“造神”，呼籲鄭應跟進徐的3大“陽光縣政承諾”，包括公共建設不署名、不落款，家人不干政、不碰採購以落實公私分明，及成立“城市夢想家縣政顧問團”讓專家與縣民共同監督，避免決策由首長一人決定。



鄭朝方競辦發言人蘇愛婷反擊，強調毀滅別人不會成就自己，進入大選後，團隊始終希望徐欣瑩可以好好回歸正向選戰，期許一起成為善良的人。



鄭朝方昨提出藝文政見說，城市要走向國際，既要有產業實力，也要有足以代表城市的文化底蘊，未來將把竹北“建設結合文化、空間導入美學”的治理經驗擴大到全縣，讓建設與文教成為竹縣發展的雙核心引擎。