彰化縣長之戰　藍將辦萬人造勢綠擬邀大咖

國民黨彰化縣長參選人魏平政與民進黨縣長參選人陳素月。（中評社 資料照) 中評社台北10月6日電／彰化縣長選戰剩不到2個月，中國國民黨17日將在彰化縣舉辦全台首場分區萬人聯合造勢活動，邀“立法院長”韓國瑜等人到場，為黨籍彰化縣長參選人魏平政助陣。民進黨彰化縣長參選人陳素月24日將舉辦競總成立大會，賴清德等大咖將到場站台，全力輔選。



根據《中時新聞網》報導，魏平政表示，黨中央會安排聯繫韓國瑜、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕及彰化縣長王惠美等人助講，大家對萬人聯合造勢大會可拭目以待。雖期待王縣長的到來，但他知道縣長公務繁忙，會尊重王縣長的安排，“也不能期待她在那一天一定有空”。



雖王惠美動向仍不明，但被國民黨主席鄭麗文封為王心中“白馬王子”的新北市副市長劉和然已與魏平政建立互動，魏上周與老家在彰化縣竹塘鄉的劉會面時，劉同意有機會將陪同他到竹塘、芳苑、大城、二林掃街。



魏平政5日提出“教育零負擔、安全零死角、學習零落差、身心零壓力”四大主軸及支持第一線教師的“教育四加一”政策，將家庭與校園、學習及教師納入同一套政策架構，以取得相應資源。



陳素月提出的教育政策白皮書則以“教育扎根，彰化加速”為主軸，推動國際雙語、校園安全守護、家庭支持、台語／品格教育、AI智慧教育等5項重點工程。她承諾推動安心防護網，提出“螢光計劃2.0”，將照顧服務由國小向下延伸至幼兒園。



為強化校園整體安全，她主張一校一保全，加上整合校安通報，建置智慧監控網絡並與警政單位連線合作。針對AI日新月異快速發展，她說，縣府將逐步建置AI智慧教室、智慧黑板、數位學習平台及創客教育環境，協助教師善用AI工具提升教學品質點。