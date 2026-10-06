醫轟：綠營醫界幫沈伯洋圓謊踐踏專業

沈政男痛批，幫沈伯洋圓謊的綠營醫界人士，尤其是精神科的，根本是踐踏自己的專業背景。（沈政男臉書） 中評社台北10月6日電／民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年談論毒品政策的文章遭翻出，藍營質疑其目標恐是吸毒除罪化、毒品合法化。沈對此表示這是純然的造謠，他應會採取法律行動。精神科醫師沈政男諷刺表示，溫暖的“洋流”一下子就露出馬腳。幫沈圓謊的綠營醫界人士，尤其是精神科的人，根本就在踐踏自己的專業背景。



針對沈伯洋稱2014年那篇“提供毒品”的文章是在談既有的美沙冬與乾淨針頭制度，沈政男5日在臉書痛批其竟然敢說這樣天大的謊言，沈伯洋當初的文章是建議仿效少數國家，如今卻說是在講既有制度。沈政男說沈伯洋講的“提供毒品”百分百不是美沙冬，他當時根本不知道美沙冬，才會搞不清楚台灣老早已經在做。



沈政男表示，2014年時，全球已有80個國家已經施行美沙冬替代療法，絕非沈伯洋所講的少數國家，可見其不是在講美沙冬。如今疾管署署長羅一鈞已說美沙冬必須在醫療環境提供，不能在社區中心，至於沈伯洋所說的毒品是什麼，需由他本人釐清。



沈政男感嘆，以前沈伯洋亂扯被揭穿，就在那邊強辯，把人當成傻瓜。現在選舉到了，直接說謊，此事讓廣大台北市民認清沈伯洋就是大罷免嘴臉，所謂“洋流”跟大罷免一樣，本質上都是民粹暴動與政治霸凌。



沈政男強調，沈伯洋只要承認錯誤，當初一知半解胡亂介紹國外反毒制度，現在已知不適合台灣，事情就結束。如今不僅說謊還要告人，結果所謂溫暖的“洋流”一下子就露出馬腳。可惜沈伯洋不僅不願認錯，還放任支持者發動網路攻擊，用超過50萬則留言灌爆台北市長蔣萬安的臉書。沈伯洋4日成立競選總部，強調不走負面選舉、不攻擊對手，還說“洋流”代表正面溫暖的力量。但諷刺的是，廣大台北市民看到的卻是民粹狂潮席捲而來，不知會將台北市帶向怎樣的險惡境地。



沈政男痛批，那些幫沈伯洋圓謊的綠營醫界人士，尤其是精神科的人，根本就在踐踏自己的專業背景。